A Notre-Dame è stata celebrata la prima messa dopo l'incendio che ad aprile distrusse il tetto della cattedrale. All'interno della struttura c'erano soltanto trenta persone. A celebrare l'intera funzione è stato l'arcivescovo di Parigi, monsignor Michel Aupetit.

Tutti all'interno della struttura hanno dovuto indossare l'elmetto da cantiere. La funzione religiosa si è svolta in una cappella in fondo alla chiesa, scampata alle fiamme dell'incendio. Nessun fedele ha potuto assistere alla messa, in quanto la cattedrale è ancora un luogo pericolante e in attesa di stabilizzazione.

La prima messa

Notre-Dame ritorna a vivere. All'interno della cattedrale, simbolo di Parigi, è stata celebrata la prima funzione liturgica, a seguito del disastroso incendio del 15 aprile. Una messa tenuta all'interno di un tabernacolo situato in fondo alla struttura e miracolamente risparmiato dalla fiamme. La funzione religiosa è stata celebrata dall'archivescovo della capitale francese, monsignor Michel Aupetit e dal rettore della cattedrale Patrick Chauvet.

Insieme a loro, era presente un corteo di circa 30 persone, composte da sacerdoti, volontari, operai e addetti ai lavori all'interno della basilica.

Tutti hanno dovuto indossare l'elmetto da cantiere per la propria incolumità. Infatti, ancora oggi la struttura è un luogo pericolante e in attesa di stabilizzazione. Motivo per cui nessun fedele ha potuto accedere all'interno della chiesa e seguire dal vivo la funzione. Tuttavia, ciascun parigino da casa ha potuto seguire la straordinaria messa, grazie alla diretta tv dell'emittente cattolica KTO.

Una scelta che ha deluso i fedeli, in quanto era stato precedentemente ipotizzato l'accesso sulla spianata davanti alla cattedrale, per assistere dall'esterno ai Vespri.

Nonostante ciò, le autorità hanno dichiarato che il piazzale resterà chiuso a causa della pericolosità del luogo. All'interno della struttura erano presenti soltanto poche persone che obbligatoriamente indossavano l'elmetto protettivo. Tuttavia, i sacerdoti hanno voluto celebrare la funzione indossando gli abiti liturgici.

Il restauro in corso

La prima funzione liturgica ufficiale all'interno della chiesa rappresenta un nuovo inizio per Notre-Dame. Mentre i parigini pregano per una riapertura imminente, i lavori di restauro procedono gradualmente. La messa in sicurezza dell'edificio e le prime opere di riparazione sono state rese possibili grazie alle ingenti donazioni dei feleli.

La Fondazione Notre-Dame ha dichiarato di aver raggiunto per 15,7 milioni di euro di donazioni, provenienti da circa 41.000 individui, 58 società e autorità pubbliche in Francia e all’estero.

La maggioranza di esse sarà destinata al finanziamento del restauro, nonché alla conservazione della cattedrale.