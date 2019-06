Un nuovo caso di maltrattamenti di minori sta interessando le cronache e l'opinione pubblica italiana. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web Tgcom24, recentemente sei maestre di un asilo di Collesano sono state sospese in quanto responsabili di violenze psicologiche e fisiche nei confronti dei loro alunni. Per essere ancora più precisi e secondo quanto appurato dalle indagini, gli stessi alunni dell'asilo del paese siciliano erano assai piccoli e la loro età va dai 6 ai 3 anni.

Le violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei bambini

Le inchieste degli inquirenti hanno appurato che gli abusi e le violenze nei confronti dei minori erano sistematiche e avvenivano quotidianamente. Inoltre, bisogna segnalare che esse andavano dagli insulti sino alle minacce e agli schiaffi. Come riportato da un articolo del quotidiano La Stampa, tale critica situazione era stata notata da diversi genitori e, in seguito alle segnalazioni, erano partite le indagini delle forze dell'ordine. Le stesse indagini dei carabinieri hanno provato il continuo clima di tensione e violenza che si verificava nell'asilo.

Dai maltrattamenti al bullismo violento, il problema degli abusi e delle violenze nelle scuole

La vicenda che ha interessato l'asilo di Collesano si aggiunge ai tanti episodi che riguardano casi di maltrattamenti e abusi perpetrati da parte di maestre, o maestri, nei confronti dei propri alunni minorenni. Oltre a ciò, c'è da dire che questi brutti episodi vanno a ricollegarsi all'importante e sempre più discussa problematica delle violenze e degli abusi che avvengono continuamente nel contesto scolastico.

Difatti, troppo spesso si sentono notizie di violenze e abusi esercitati dagli insegnanti nei confronti degli alunni o, al contrario, anche di violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli insegnanti da parte degli stessi alunni.

Inoltre, su questa tematica non bisogna dimenticare anche i tanti episodi di abusi e bullismo violento che avvengono generalmente tra coetanei. Tenendo conto di ciò, bisogna dire che il problema degli abusi e della violenza scolastica è indubbiamente da non sottovalutare e da cercare, per quanto possa essere possibile, di limitare e/o di eliminare.

Il fatto è che, com'è noto, la scuola è o dovrebbe essere una sorta di 'palestra di vita' e dovrebbe avere l'obiettivo di formare costruttivamente gli individui e i cittadini del domani. Su tale constatazione, bisogna pur dire che se ciò è indubbiamente vero per diverse situazioni non lo è sempre e a volte la stessa Scuola può essere luogo di violenza.