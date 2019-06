Si è sfiorata davvero la tragedia ieri pomeriggio a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 22 anni, in seguito ad un tuffo in acqua, ha rischiato seriamente di perdere la vita. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che il giovane si trovasse al mare in compagnia di alcuni amici, quando all'improvviso ha deciso di tuffarsi in acqua, forse in maniera maldestra, ovvero facendo una capriola. il gesto sarebbe riuscito, ma non aveva fatti i conti con la profondità del mare in quel punto, che è davvero esigua: appena 30 centimetri.

Cadendo, quindi, il giovane ha sbattuto la testa sul fondale, facendosi male anche al collo. Da subito i bagnanti hanno capito che qualcosa di brutto era successo, e anche i suoi amici: il giovane infatti non si muoveva ed era inerme in acqua.

Soccorsi immediati

A questo punto sono arrivati immediatamente i soccorsi, un'ambulanza del 118 ha poi trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. A quanto pare la brutta caduta in acqua gli avrebbe provocato un serio trauma spinale.

Fortunatamente comunque il ragazzo non correrebbe pericolo di vita, anche se le sue condizioni rimangono abbastanza serie dato che è andato per qualche secondo in arresto cardiocircolatorio. Erano circa le 16:00 di ieri pomeriggio quando il 22enne ha deciso di entrare in mare in quella maniera: sicuramente non ci ha pensato che lì l'acqua è molto bassa, per cui ha compiuto il folle tuffo che poteva essergli anche fatale. La zona in cui si è verificato il dramma è una delle più note di tutta la riviera salentina, ovvero la località denominata "Le Dune", proprio perché in quella zona ci sono queste bellissime dune di sabbia che la natura ha scolpito in secoli di storia.

Il giovane, secondo quanto riferisce Il Quotidiano di Puglia, sarebbe originario di Monteroni di Lecce, un paesino alle porte del capoluogo di provincia salentino.

Si indaga per capire la dinamica dell'incidente

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, probabilmente saranno ora le autorità ad accertare che cosa sia effettivamente successo ieri pomeriggio. Adesso il ragazzo si trova in ospedale, dove dovrà essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, anche perché il punto del corpo che è stato scolpito è molto delicato.

La vittima dell'incidente è rimasta incosciente per tutto il tragitto in ospedale, sul posto si è trovato anche un infermiere del 118 fuori servizio, che è stato il primo a prestare i soccorsi al giovane, a cui è stato praticato un massaggio cardiaco fino all'arrivo della prima ambulanza disponibile. La gente è rimasta attonita per quanto successo sotto i loro i occhi. Il ragazzo, non appena sono giunti i medici con l'ambulanza, è stato intubato.