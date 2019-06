Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16:00 nella parrocchia di Campoloniano a Rieti le esequie della piccola Sofia Formichetti, la bimba deceduta lunedì scorso in un terribile incidente stradale avvenuto nei pressi di Serracapriola, nel foggiano, in Puglia. La piccola si trovava in auto con suo padre, quando, per cause ancora di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, una Opel Vectra, finendo fuori strada e schiantandosi contro il guard - rail dell'autostrada A14 Bologna - Taranto.

Insieme a loro nelle vettura si trovava anche la compagna del papà di Sofia: la coppia è rimasta ferita, ed è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo. Per la bimba non c'è stato invece niente da fare, erano troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante il violento impatto.

Una comunità distrutta

Quella reatina è adesso una comunità colpita nel profondo, che si prepara quindi a dare l'estremo saluto a Sofia.

La sua famiglia era molto conosciuta in città. La madre purtroppo morì subito dopo il parto a causa di alcune complicazioni, con il passare del tempo il padre però ha cercato di rifarsi una famiglia, e aveva una nuova compagna. Tutto, fino a lunedì scorso, sembrava andare per il meglio: poi, all'improvviso, l'impatto fatale, che ha strappato la bimba ai suoi cari. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online Leggo, sia il padre che la sua compagna sono stati dimessi già ieri dall'ospedale pugliese.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della sezione Vasto Sud della Polizia Stradale. Per estrarre i feriti e la vittima dall'abitacolo della Opel sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. La piccola è stata rianimata per diverso tempo, ma purtroppo non dava segni di vita. I tre stavano rientrando dalla Puglia, dove avevano trascorso qualche giorno al mare.

Per la morte della madre si aprì un processo penale

Quella di Sofia e della sua famiglia è davvero una storia assurda.

Come detto, sua madre, Alessandra Bocchi, una stimata dipendente comunale, morì subito dopo aver dato la luce la bambina. Per quell'incidente si aprì anche un processo di natura penale, in quanto ci sarebbero state alcune negligenze dei medici. Ma nonostante tutti i problemi, il padre e la bimba erano riusciti ad andare avanti con le loro forze. L'uomo lavora presso una nota industria di elettronica che ha sede ad Avezzano.

Sempre questa sera alle ore 21:00, a Campoloniano ci sarà una fiaccolata per ricordare Sofia.

Nello scorso mese di maggio la bimba aveva fatto la Prima Comunione e per l'occasione tutti i famigliari si erano riuniti per festeggiarla.