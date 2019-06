Nella giornata di ieri 31 maggio, un ex corteggiatore di Uomini e donne è deceduto a causa di un incidente in motocicletta avvenuto tra Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Fabio Vitucci, questo il nome del ragazzo, si è scontrato con un furgone e ha perso la vita sul colpo. L'uomo aveva partecipato per ben due volte alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi, prima come corteggiatore di Giorgia Lucini nel 2011 e poi di Valentina Dallari nel 2015. Fabio viveva da poco a Moteverchi con la sua ragazza.

Pubblicità

Pubblicità

Tragico lutto nel mondo di Uomini e Donne

Secondo quanto riportato da La Nazione, Fabiano era alla guida della sua motocicletta quando, dopo aver effettuato due sorpassi, non è riuscito a riprendere in tempo la sua corsia e nella manovra è scivolato sotto un furgone in transito nella corsia opposta. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva trovato lavoro in un'azienda del posto e aveva deciso di trasferirsi con la sua ragazza.

In entrambe le sue due esperienze all'interno del programma il ragazzo non aveva avuto fortuna perché non scattò la scintilla tra lui e le troniste in questione. Fuori dal programma era riuscito però a trovare l'amore che tanto desiderava.

U&D, deceduto l'ex corteggiatore Fabiano Vitucci: aveva partecipato due volte al programma

Le parole dell'amico Gabriele Gamma

All'interno del suo percorso negli studi televisivi di Uomini e Donne, Fabio strinse amicizia con il corteggiatore Gabriele Gamma. Quest'ultimo ci ha tenuto a spendere alcune parole sui social in suo onore, dopo aver saputo del triste avvenimento. Il ragazzo ha infatti pubblicato un post su Facebook in cui esprime tutto il suo rammarico e che recita così: "Difficilmente ho parlato negli ultimi anni della mia esperienza a Uomini e Donne.

Pubblicità

Se l'ho fatto è stato solo quando con gentilezza e disponibilità ho risposto a chi mi chiedeva se ci pagassero o come fosse Maria De Filippi. Oggi però, dopo tanto tempo che non ripensavo più a quei momenti passati negli studi, una notizia mi ha atterrato: un corteggiatore che era insieme a noi a fare il corteggiatore, è morto dopo un incidente stradale".

Gabriele continua ancora dicendo: "Di Fabiano ho un ritratto molto nitido, nonostante il tempo trascorso.

Lo ricordo come un ragazzo di una gentilezza e bontà estrema, quasi ingenuo nel cercare e nel voler sempre vedere il buono in tutti anche in quella situazione fuori dagli schemi. Dopo quei giorni non ci siamo più visti, ma improvvisamente questa sera siamo tutti di nuovo in albergo fuori dagli studi, mentre scherziamo e ci chiediamo quale saranno le troniste che conosceremo. Chi lo avrebbe mai detto che per te sarebbe finita così".