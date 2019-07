Ha avuto un malore, e per questo stamane, intorno alle ore 10:30, un anziano di 73 anni è deceduto mentre si trovava alla guida della sua auto nel pieno centro di Mesagne, nel brindisino. Il dramma è accaduto proprio in via Brindisi, una delle arterie centrali della cittadina messapica. L'uomo, secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, si trovava alla guida della sua Fiat Punto di colore blu.

All'improvviso non si è sentito bene, per cui la vettura è andata a sbattere contro il prospetto di un'abitazione vicina, questo dopo aver invaso il marciapiede. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, per cui non ci sono stati ulteriori feriti. I passanti hanno subito prestato i primi soccorsi al malcapitato. Subito dopo sono arrivati i sanitari del 118, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Incidente in piena mattina

Il sinistro è avvenuto in pieno giorno, e proprio in quel frangente numerose persone si trovavano proprio nei pressi del luogo dell'incidente, che si trova esattamente all'incrocio tra via Brindisi e via Gorizia. Come detto i passanti hanno prestato i primi soccorsi all'anziano, ma le sue condizioni già all'arrivo dell'ambulanza sembravano molto serie. L'uomo infatti era nella sua auto ormai privo di sensi.

Dopo pochi minuti i sanitari si sono dovuti, purtroppo, arrendere. Sul posto si è creata anche una piccola folla di curiosi, che ha voluto sapere che cosa stesse succedendo. La Polizia Locale ha provveduto a gestire la viabilità sulla via in questione, a quell'ora anch'essa piuttosto trafficata. Al momento non si conoscono le reali cause che hanno portato il 73enne ad accusare il malore, che avrebbe colpito il cuore, quindi non si sa se questo sia dovuto al gran caldo oppure a problemi di salute. Questi particolari saranno chiariti sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nelle prossime settimane.

Una persona del posto

La testata giornalistica Qui Mesagne, sulle sue pagine online, riferisce che la vittima è una persona del posto. Inoltre proprio via Brindisi è la strada che entra nella cittadina brindisina, e proviene proprio dalla direzione del capoluogo di provincia. La notizia del dramma si è immediatamente diffusa in città, lasciando veramente tutti senza parole. Anche i familiari del 73enne sono stati avvisati di quanto accaduto.

A breve si dovrebbero svolgere i funerali della vittima. Sembra ormai essere accertato che si sia trattato di una tragica fatalità, che ha veramente scosso l'intera comunità. Mesagne è uno dei centri più grandi della provincia di Brindisi.