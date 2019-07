Si sono vissuti attimi di tensione nella mattinata di ieri, 14 luglio, a Brindisi, nel pieno centro del capoluogo di provincia adriatico, dove i Vigili del Fuoco del comando locale hanno tratto in salvo un cane che era rimasto intrappolato in una cucina. Nel vano in questione infatti, all'improvviso, si è scatenato un incendio. Chi si è accorto delle fiamme che fuoriuscivano dalla casa ha chiamato immediatamente i pompieri, che nel giro di pochi minuti sono arrivati sul luogo del fatto di cronaca.

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo, anche la proprietaria dell'appartamento è stata avvisata: infatti, da quanto ricostruito dai pompieri, pare che all'interno dell'abitazione non ci fosse nessuna persona nel momento in cui è scoppiato il rogo. Sono stati gli stessi proprietari dell'abitazione a segnalare la presenza del cane.

Animale rianimato

Il barboncino, questa la razza del cagnolino, era rimasto intrappolato in quell'inferno di fiamme e fumo.

Pubblicità

Le sue condizioni erano serie. I pompieri lo hanno portato in salvo e subito gli hanno somministrato ossigeno tramite una bomboletta. Dopo poco tempo l'animale si è ripreso e ha aperto gli occhi. Sul posto poi si è recato un veterinario a cui i pompieri hanno affidato la cura del barboncino, che comunque non è assolutamente in pericolo di vita. Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, quando i Vigili del Fuoco sono entrati in casa il cane non è comparso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Lo hanno cercato veramente in lungo e in largo, per poi trovarlo svenuto sul pavimento. Sarebbero bastati pochi attimi di ritardo nei soccorsi e il povero animale non ce l'avrebbe fatta. Mentre il cane veniva messo in salvo gli altri pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo.

Salvataggio insolito

Non capita molto spesso che i pompieri si trovino a fronteggiare casi del genere, come appunto quello di salvare un cane rimasto intrappolato in cucina durante un incendio.

Al momento comunque le cause del rogo rimangono ancora tutte da chiarire, ma la paura, sia per i proprietari, che per il cagnolino stesso, deve essere stata davvero tanta. Fortunatamente l'episodio ha avuto un lieto fine e i proprietari hanno potuto riabbracciare il loro fedele amico. Inoltre, un'altra testata locale presente sul web, Brindisi Oggi, riferisce che i pompieri non hanno avuto nessuna difficoltà a spegnere l'incendio divampato in via Andrea della Monica.

Pubblicità

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo episodio, che ha destato apprensione in tutto il vicinato. I danni saranno sicuramente quantificati a breve e si spera ovviamente che non siano ingenti.