Pochi giorni fa un carabiniere, il 35enne Mario Cerciello Rega, è stato brutalmente ucciso a coltellate da due ragazzi di origine statunitense. Il tragico fatto di cronaca ha destato clamore e dato adito ad alcune polemiche, specialmente nel mondo della politica. Nelle ultime ore si è avuta notizia che uno dei due responsabili dell'omicidio di Rega, il 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, è stato bendato durante un interrogatorio.

La condanna dei vertici dei Carabinieri: 'Inaccettabile'

Il controverso episodio è stato prontamente condannato dai vertici dell'Arma. Difatti, come riportato in un articolo di Repubblica, il portavoce del Comando generale dei carabinieri Roberto Ricciardi ha sostenuto che la foto sarebbe doppiamente intollerabile, sia per l'atto in sé che per la sua diffusione. Inoltre, il Comandante provinciale di Roma Francesco Gargaro ha affermato che l'episodio è inaccettabile e ha affermato che un'indagine interna ha individuato i militari responsabili.

Le critiche di Ilaria Cucchi e del suo legale

L'episodio è stato criticato e condannato anche da alcune personalità note all'opinione pubblica, come Ilaria Cucchi. Intervistata dall'Adnkronos, la donna ha sostenuto che queste cose non dovrebbero mai accadere. La sorella di Stefano Cucchi, morto per tortura in carcere, ha anche affermato che la condanna di questi metodi deve avvenire a prescindere dal reato di cui si è accusati.

Ilaria Cucchi ha anche affermato di essere solidale con la famiglia del carabiniere ucciso e il suo avvocato Fabio Anselmo ha dichiarato che, comunque, la stessa uccisione di un militare non può giustificare l'uso della tortura. Durante la stessa intervista rilasciata alla popolare agenzia di stampa nazionale, lo stesso legale ha detto di provare compassione e rabbia per la strumentalizzazione dell'episodio che sarebbe stata fatta dalla classe politica dominante.

Inoltre, Anselmo ha accennato anche ai controversi fatti di Bibbiano e ha ribadito di essere contrario all'utilizzo politico di tale vicenda. In seguito, l'avocato di Ilaria Cucchi ha affermato che l'Italia odierna sarebbe attraversata da una 'barbarie culturale' che rispecchierebbe adeguatamente la perdita di dignità che caratterizzerebbe la stessa attuale classe politica.

L'avvocato ha anche detto che la foto del ragazzo statunitense è terribile e, inoltre, ha dichiarato che uno Stato funzionante dovrebbe proteggere gli appartenenti alle forze dell'ordine e garantire i diritti civili di qualunque cittadino.

Infine, il legale della Cucchi ha ribadito di provare delusione per l'attuale situazione politica dell'Italia.