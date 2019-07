Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Foce Varano, frazione marittima del comune di Ischitella, nel foggiano, dove una ragazza di 24 anni, Eleonora Ferraraccio, ha perso la vita in un brutto incidente stradale. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, pare che la giovane, per cause ancora tutte da accertare, abbia perso il controllo della sua Fiat Panda, e sia finita nel canale del porticciolo. Insieme a lei viaggiava anche il suo ragazzo, che miracolosamente è riuscito a mettersi in salvo.

Molto probabilmente Eleonora non ce l'ha fatta ad uscire dall'abitacolo, ed è morta praticamente annegata all'interno dell'auto. I passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

La vittima aveva da poco festeggiato il suo compleanno

Eleonora aveva da poco festeggiato il suo compleanno, precisamente il 2 luglio scorso, quindi poco meno di una settimana fa. Ieri sera, come fanno solitamente molti i giovani nelle sere d'estate, aveva deciso di trascorrere qualche ora di relax e spensieratezza con il suo fidanzato, quando all'improvviso è successo il dramma.

Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Foggia Today, molto probabilmente la vittima avrebbe cercato di uscire in qualche modo dall'abitacolo, ma non avrebbe fatto in tempo a liberarsi da quella trappola, rivelatasi poi mortale. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi del caso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre il veicolo da sotto la superficie dell'acqua, ma purtroppo per la 24enne non c'era più niente da fare. La comunità di Vico del Gargano, paese di cui era originaria, è rimasta davvero sotto choc per quanto accaduto.

Annullati tutti gli eventi estivi di oggi e domani

A Vico del Gargano l'amministrazione comunale, oltre a porgere le condoglianze alla famiglia, ha deciso di annullare, almeno per la giornata di oggi e domani, tutti gli eventi previsti per l'estate vichese. Il dolore per la perdita di una giovane concittadina è davvero grande nel piccolo borgo garganico. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo episodio.

A breve dovrebbe tenersi anche l'autopsia sul corpo di Eleonora.

Purtroppo ogni anno in Italia sono tantissime le vittime, spesso giovanissime, di incidenti stradali piuttosto seri. Proprio qualche giorno fa ad esempio a Rieti si sono svolte le esequie della piccola Sofia, una bambina di 11 anni, che ha perso la vita in un altro incidente avvenuto nei presso di Serracapriola, sempre nel foggiano.