Una terribile tragedia si è consumata oggi sul litorale ionico salentino, in provincia di Lecce, precisamente nella nota località turistica di Santa Maria al Bagno, non lontana da Gallipoli. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, un anziano, che avrebbe un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni è annegato mentre faceva il bagno nelle acque che si trovano in località Le quattro colonne. I tentativi di rianimarlo sarebbero stati vani, il dramma si è consumato davanti a tantissimi bagnanti e turisti che affollavano il litorale in questione.

Molto probabilmente, secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Lecce Prima, l'anziano ha avuto un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo.

La moglie era rientrata a casa

La vittima si chiamava Oreste Colopi: l'uomo era originario della provincia leccese, ma ormai da tempo viveva a Milano, e per questo, in questi primi giorni d'estate aveva deciso di trascorrere un periodo di relax nella sua Puglia. Ma stamattina qualcosa è andato decisamente storto: l'uomo ha salutato sua moglie, che nel frattempo era tornata a casa, e quindi è entrato in acqua.

Poco dopo si è verificata la tragedia: i presenti hanno cercato di soccorrere immediatamente il Colopi, tentando in ogni modo di strapparlo al suo tragico destino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Del dramma è stata prontamente avvisata la consorte della vittima, che ovviamente è rimasta sconvolta da quanto accaduto. Il luogo dove si è verificato l'annegamento è conosciuto come "scogliera delle sorgenti", e ricade nel comune di Nardò, un paese dell'hinterland leccese.

Indagini in corso

Sul luogo del fatto di cronaca sono anche intervenuti i militari della Guardia Costiera, che hanno provveduto, insieme alle altre Forze dell'Ordine, all'esecuzione dei rilievi del caso. Ovviamente è stato confermato che si è trattato di una tragica fatalità, e la salma adesso sarà restituita ai famigliari in modo da porgere l'ultimo saluto allo sfortunato bagnante. Nel Salento sono giorni veramente drammatici per gli annegamenti in mare: proprio nello scorso weekend un turista tedesco ha perso la vita nei pressi di Brindisi, in località La conca: lo stesso, che si trovava in vacanza con un amico, si è tuffato nel mare in tempesta e non è riuscito più a tornare a riva.

Anche in quest'ultimo caso i soccorsi sono stati vani. Molto probabilmente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto stamane a Santa Maria al Bagno: oggi il caldo intenso si è fatto sentire in tutto il Salento, con picchi che hanno toccato anche i 36 gradi.