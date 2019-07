Si è sfiorata la tragedia ieri pomeriggio nel porto di Santa Maria di Leuca, nel leccese, dove un maxi yacht si è schiantato contro la banchina del terzo braccio, colpendo un piccolo natante che era ormeggiato lì vicino: lo stesso è andato letteralmente distrutto. Fortunatamente, seppur l'impatto sia stato violento, non ci sono stati feriti.

Il tutto è accaduto intorno alle ore 18:00. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata online Lecce Prima, pare che il comandante del mezzo nautico abbia perso il controllo dell'imbarcazione per un'avaria al motore.

A questo punto chi era ai comandi ha fatto di tutto per provare ad invertire la rotta, ma invano: lo yacht ha continuato la sua folle corsa contro il molo.

Indagini in corso

Al momento, sul caso, sono stati aperte le relative indagini, al fine di stabilire con precisione che cosa abbia provocato l'incidente.

L'imbarcazione ormeggiata ha subito molti danni, specialmente all'opera morta, che nel gergo tecnico si riferisce alla parte superiore del natante: a farne le spese, dopo il violento urto, sono stati la fiancata sinistra e l'albero maestro.

Quando si è verificato il sinistro, presso il porto in questione vi erano numerose persone, le quali hanno assistito attonite alla scena che gli si è presentata davanti.

Inoltre, sempre secondo quanto si apprende dai media locali, pare che l'imbarcazione colpita dallo yacht sia sotto sequestro, e che a bordo della stessa, nei mesi scorsi, fossero arrivati dei migranti. Sul posto si sono recati subito i militari della Guardia Costiera, che hanno provveduto ai rilievi del caso.

Il porto di Leuca è una delle mete preferite dai diportisti, e specialmente nel periodo estivo è frequentato da tantissime persone, ed è una marina di Castrignano del Capo.

Bandiera portoghese

Il natante che si è andato a schiantare contro il molo e l'imbarcazione batteva bandiera portoghese. Pare, inoltre, che a bordo ci fosse un gruppo di turisti stranieri.

L'episodio di ieri ricorda quando avvenuto qualche settimana fa a Venezia, dove una grossa nave da crociera, le cui dimensioni comunque non sono per nulla paragonabili a quelle di una yacht, si schiantò contro un molo della laguna, danneggiando in maniera seria un battello su cui si trovavano dei turisti.

In quel caso il sinistro causò il ferimento di diverse persone, che fortunatamente riportarono solo lievi conseguenze.

Sicuramente sul caso avvenuto ieri nel leccese ci saranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane. Lo yacht misurava circa 40 metri di lunghezza, quindi si trattava di un natante dalle dimensioni piuttosto considerevoli.