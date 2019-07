Una terribile tragedia si è verificata questa mattina in provincia di Pescara, precisamente a Montesilvano, dove un agricoltore del posto di 69 anni, Ambrogio Adelmo Sciullo, è morto a causa delle gravi lesioni riportate in seguito ad un incidente occorso mentre stava arando il terreno con la sua motozappa. Il mezzo meccanico infatti lo avrebbe travolto all'improvviso.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 69enne avrebbe perso l'equilibrio a causa di un dislivello del terreno e quindi sarebbe caduto per terra. A quel punto la motozappa, che era ancora in moto, gli è passata letteralmente sopra, provocando allo sfortunato agricoltore ferite a dir poco letali.

Stava effettuando una retromarcia

Al momento del dramma l'uomo aveva inserito la retromarcia al mezzo agricolo, e proprio per questo la motozappa lo ha travolto in pieno. Si è ovviamente trattato di una tragica fatalità. Questa mattina l'uomo, come spesso faceva, si era recato nel suo podere e aveva deciso di dare un'arata al terreno. Sembrava una giornata come tante altre, quando all'improvviso si è materializzato il dramma. Il tutto si è verificato sulla strada comunale nota con il nome di Fonte delle More.

Chi si è trovato a passare da quelle parti ha dato immediatamente l'allarme ai soccorritori, che son giunti subito con l'ambulanza del 118. Proprio i medici, una volta arrivati nel podere, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo, il quale sarebbe morto praticamente sul colpo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso, insieme ai Vigili del Fuoco giunti dallo stesso capoluogo abruzzese e da Montesilvano stessa, che hanno dato man forte alle Forze dell'Ordine.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno comunque procedendo con le indagini sul caso in questione. Sicuramente già nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca. La notizia del decesso dell'anziano ha fatto immediatamente il giro della cittadina abruzzese, destando stupore tra gli abitanti.

Di incidenti sul lavoro purtroppo ne capitano spesso, e questo quindi è solo l'ennesimo di una lunga serie.

Le motozappa possono essere dei mezzi abbastanza pericolosi. Le ruote infatti sono spesso in acciaio e appuntite, questo perché il mezzo deve scavare il terreno per poi rimescolarlo. Proprio in questo periodo nel nostro Paese si usa utilizzare molto tale attrezzo meccanico agricolo per preparare il terreno alle prossime piantagioni stagionali. Qualcosa però questa mattina in Abruzzo è andato decisamente per il verso sbagliato.