Le speranze sono finite. Il corpo di Florijana Ismaili è stato ritrovato nel pomeriggio nel lago di Como. La notizia è stata riportata da alcuni organi di stampa svizzeri e confermata dalle autorità italiane. Il corpo della giocatrice della squadra femminile dello Young Boys è stato individuato ad una profondità di 204 metri di altezza. Florijana Ismaili si era tuffata sabato pomeriggio nelle acque della zona di Musso e non era più emersa.

Sono durate tre giorni le disperate ricerche del corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera dello Young Boys scomparsa sabato nelle acque del lago di Como. Secondo quanto riportato dai media svizzeri, un robot ha localizzato il corpo della giocatrice ad una profondità di oltre 204 metri.

Il cadavere della ragazza è stato successivamente recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Como.

Con il gran caldo di questi giorni, Flori (com'era chiamata da tutti) e una sua amica, sabato avevano deciso di trascorrere qualche ora di tranquillità sul lago di Como e avevano deciso di affittare una piccola imbarcazione. La calciatrice si era tuffata al largo del lago di Como, ma non è più riemersa. Era stata proprio l'amica ad avvisare immediatamente i soccorritori per ricercare Florijana Ismaili: 'Inizialmente pensavo ad uno scherzo da parte di Flori, poi non vedendola rientrare sulla barca ho chiamato subito le autorità'.

Per quasi tre giorni le ricerche sono state imponenti con lo staff dei vigili del fuoco di Dongo, con i sanitari di Lariosoccorso e con un elicottero proveniente dalla vicina Bergamo. A loro si erano aggiunte anche le squadre speciali dei sommozzatori dei vigili del fuoco, fino al ritrovamento del corpo della ragazza. Una delegazione dello Young Boys si è recata nel pomeriggio per dare un sostegno morale ai familiari della ragazza e ai suoi amici.

Chi era la calciatrice Flori Ismaili

Questa mattina lo Young Boys, la società calcistica di Berna in cui giocava Florijana Ismaili e di cui era anche la capitana, sui propri canali social, aveva pubblicato un video con la scritta 'Un cuore per Florijana e per la sua famiglia' con i componenti della squadra unici tutti insieme a formare un cuore. Era un piccolo messaggio di speranza fino al momento in cui è stato ritrovato il corpo della giocatrice, che era una fuoriclasse nel suo Paese era stata anche nominata capitana della Nazionale della Svizzera.

Nata a Walperswil, nel canton Berna, da genitori di etnia albanese, la Ismaili (classe 1995) aveva iniziato la sua carriera proprio nello Young Boys come centrocampista ed era arrivata fino in prima squadra. La notizia della morte della giovane giocatrice ha provocato molto sgomento nella comunità svizzera.