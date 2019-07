Continuano nel lago di Como le perlustrazioni e le ricerche di Florijana Ismaili, 24 anni, giocatrice della Nazionale di Calcio femminile svizzera e capitano dello BSC Young Boys (società calcistica di Berna). La giovane sabato pomeriggio era a Musso, località del lago di Como, in compagnia di alcuni amici. Si è buttata in acqua per un tuffo rinfrescante, ma non è più riemersa. Nelle prossime ore, il fondale, sarà scandagliato con un robot

L'uscita in barca ed il dramma

Nel pomeriggio di sabato, Florijana Ismaili, nata a Walperswil (cantone svizzero di Berna) da genitori albanesi il 1° gennaio 1995, è uscita per una gita in barca in compagnia di un'amica.

Insieme, hanno raggiunto Musso e, sulla spiaggia hanno preso a noleggio un’imbarcazione. Poco prima delle ore 16, quindi, hanno preso il largo, e a circa 70 metri dalla riva, hanno spento il motore.

Faceva molto caldo, il termometro aveva superato i 35 gradi, e Florijana, forse ignorando che in quel punto l'acqua è profonda anche decine di metri, si è tuffata cercando un po' di refrigerio. L'amica che era con lei, invece, non si è immersa e l'ha aspettata a bordo del gommone.

Nel giro di pochi minuti, però, non vedendo la centrocampista riemergere da quella che doveva essere solo una piccola immersione, si è preoccupata e ha dato l'allarme. La giovane si è messa ad urlare e ha attirato l'attenzione degli altri bagnanti, poi, dal suo telefono cellulare ha composto il 118. Così sono scattate le operazioni di soccorso.

Le ricerche

Le ricerche di Florijana Ismaili sono iniziate subito. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco provenienti da Dongo e da Menaggio e una squadra di sommozzatori della Guardia di Finanza.

Intanto, da Bergamo, si è alzato in volo un elicottero che ha perlustrato un ampio tratto del Lario. I carabinieri di Menaggio, invece, hanno diramato un'informativa a tutti i lidi ed ai campeggi.

In un primo momento, si è sperato in un miracolo, ma con il passare delle ore l'angoscia ha preso il sopravvento ed ora si è alla ricerca del corpo della giovane. In quel tratto, come hanno spiegato gli esperti, le correnti sono molto forti ed il lago si inabissa rapidamente.

I sub sono al lavoro da un giorno e mezzo, ma finora, non si è arrivato a nulla. Nel tardo pomeriggio di ieri, da Milano è arrivata una squadra sommozzatori che scandaglierà le acque con un’ apparecchiatura robotizzata denominata “rov” (in grado di raggiungere anche le massime profondità).

Si pensa che Florijana Ismaili possa aver avuto un malore, magari causato dallo choc termico: l'acqua, infatti, è piuttosto fredda e, nonostante il caldo afoso di questi giorni, difficilmente supera i 25 gradi.

La notizia della scomparsa della giovane calciatrice ha ovviamente già raggiunto la vicina Svizzera. Lo Young Boys, in un comunicato diffuso anche via social, ha manifestato vicinanza alla famiglia.