Tragedia a Capodimonte, dove nel pomeriggio di martedì un ragazzo di soli diciassettenne anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena in compagnia di alcuni amici.

La gita al lago e la tragedia

Si chiamava Joshua e non aveva ancora raggiunto la maggiore età: nella giornata di martedì il diciassettenne di origini nigeriane si era recato con alcuni amici in località Scoglione per trascorrere qualche ora all'insegna del relax e della spensieratezza.

Quella che doveva esser però una giornata da ricordare, ha finito per trasformarsi ben presto in tragedia. Tutto comincia nelle primissime ore del pomeriggio di martedì, quando la comitiva aveva deciso di affittare un pattino per dirigersi allo Scoglione e fare qualche tuffo. Il diciassettenne è stato tra i primi a buttarsi a capofitto nelle gelide acque del lago dalle quali non sarebbe più riuscito ad emergere. Stando a quanto si apprende dalle testimonianze degli amici, Joshua non aveva mai imparato a nuotare ed è per questo che le gelide acque del lago di Bolsena si sono trasformate ben presto in una trappola mortale.

I primi soccorsi e la corsa in ospedale

Gli amici del diciassettenne si erano resi conto nell'immediato della gravità della situazione ed è per questo che non avevano esitato ad allertare i soccorsi. I sanitari del 118 sarebbero giunti sul luogo della tragedia qualche minuto dopo, prestando al giovane le prime cure del caso, che sembravano aver dato buon esito (a quanto pare Joshua aveva anche ripreso a respirare). Poi qualcosa è andato storto e la folle corsa in ospedale si è rivelata inutile: il ragazzo è infatti morto prima di raggiungere il nosocomio più vicino.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e per fare chiarezza sull'esatta dinamica dell’incidente.

Sulla salma dello sfortunato diciassettenne è stato disposto l'esame autoptico

I funerali di Joshua

Quella avvenuta lo scorso martedì è una tragedia inaspettata, che ha gettato nello sconforto più totale le comunità di Bagnaia e Capodimonte, rispettivamente Il paesino nel quale viveva Joshua e quello in cui ha perso la vita.

I funerali del diciassettenne sono programmati per martedì prossimo, 9 luglio, a partire dalle ore 17.00: la Santa Messa sarà celebrata da Don Flavio presso la Chiesa Sacro Cuore del Pilastro.

A rivolgere un ultimo saluto al giovane è stato anche il professore Aldo Bellocchio, ex docente della vittima, che ha così commentato la triste notizia: "La nostra scuola tutta, con la Preside, i Prof, gli alunni e le famiglie si raccoglierà in preghiera e per esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”.