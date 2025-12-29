Domenica, 28 dicembre, a Bacoli, provincia di Napoli, un uomo di 40 anni è morto per soffocamento dopo aver ingerito un morso di panettone. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare la vittima.

La dinamica del sinistro, ricostruita nelle ultime ore dalle autorità locali e dai sanitari intervenuti, non lascia spazio a dubbi sulla natura accidentale dell'evento. Mentre consumava il tipico dolce natalizio, una porzione dell'impasto è rimasta incastrata nelle prime vie aeree, bloccando istantaneamente il passaggio dell'aria.

La vittima, colta di sorpresa dalla violenta ostruzione, non è riuscita a liberarsi né a chiedere aiuto in tempo utile, morendo per asfissia in pochi, minuti.

L'intervento del 118

La situazione è apparsa tragica sin dai primi istanti, ma nessuno avrebbe immaginato un simile epilogo. I parenti, dopo aver tentato di salvare autonomamente il giovane, hanno allertato il 118, che nel giro di pochi minuti ha raggiunto l'abitazione dove si sono verificati i fatti, in via Marziale. All'arrivo dei soccorritori del 118, la situazione è apparsa immediatamente disperata: nonostante la rapidità dell'intervento e i tentativi di rianimazione cardiopolmonare messi in atto dal personale medico, per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Il medico legale, giunto sul posto per i rilievi di rito, ha confermato il decesso per soffocamento meccanico da corpo estraneo alimentare.

Il cordoglio della comunità di Bacoli

L'uomo faceva parte di una comunità di persone affette da disabilità, all’interno della quale aveva costruito relazioni sincere e significative. Lavorava come cuoco, un ruolo che svolgeva con passione, impegno e grande dedizione, dimostrando ogni giorno il suo valore umano e professionale. La sua perdita lascia un vuoto profondo e un dolore condiviso, cui si uniscono un senso di tristezza ed incredulità, che hanno lasciato i cittadini di Bacoli senza parole per quanto accaduto.