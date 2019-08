Si sono vissuti momenti di paura ieri sera 29 agosto a Brindisi, intorno all'una di notte, nel pieno centro della città, dove due ladri hanno rubato una Renault Clio parcheggiata in via Carso, nel rione Cappuccini. L'azione non è però sfuggita ad una pattuglia della polizia che, una volta individuata la vettura rubata, si è messa all'inseguimento dei soggetti. Tuttavia questi ultimi non si sono fermati e hanno continuato la loro folle corsa per le vie della città: a questo punto, all'altezza del quartiere Minnuta, hanno imboccato la strada cosiddetta dei Pittachi, in modo da poter accelerare e seminare la Volante, in quanto si tratta di una strada a scorrimento veloce. Gli agenti però hanno accelerato, cercando di raggiungere la vettura, che nel frattempo aveva imboccato la via Provinciale San Vito.

Lo schianto

I ladri si sono diretti quindi verso il rione Casale, superando indenni una prima rotatoria. L'incidente, che poteva avere conseguenze anche piuttosto drammatiche, si è verificato quando la vettura ha imboccato via Cicicriello, andandosi a schiantare su una rotatoria posta alla fine della stessa strada, proprio all'inizio di via Benedetto Brin. Solo a quel punto la vettura si è fermata del tutto ed è stata raggiunta dalla polizia che seguiva immediatamente dietro di loro.

I due soggetti sono stati posti in stato di arresto, mentre nel frattempo è stata chiamata l'ambulanza con i paramedici, che ha trasportato i due presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove attualmente si trovano piantonati dagli agenti. Sull'arteria stradale in questione si è formata una lunga coda di macchine: infatti via Ciciriello è una strada importante del capoluogo di provincia adriatico, che collega la zona centrale della città proprio al Casale.

Ladri feriti

Nel sinistro sono rimasti feriti gli autori del furto in maniera seria, ma non sono comunque in pericolo di vita. Come si può vedere dalle immagini diffuse dai media locali, il lato anteriore della Clio è andato completamente distrutto, e questo fa capire la violenza dell'impatto contro la rotatoria. Inoltre, il mezzo di soccorso ieri sera è stato scortato in ospedale dalla stessa polizia.

Le generalità dei due soggetti non sono state ancora diffuse. Gli investigatori comunque vogliono vederci chiaro sul furto di ieri sera, per questo stanno eseguendo tutte le indagini del caso. Non è la prima volta che a Brindisi si verifica un episodio del genere: tra l'altro in questo ultimo periodo in città si stanno verificando numerosi furti, sia a danno di attività commerciali che di privati, proprio come quello accaduto ai Cappuccini nelle scorse ore.

L'attenzione delle autorità su questi fenomeni rimane davvero alta.