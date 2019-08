Cocainomane a soli 10 anni. La piccola, residente a Vimercate (popoloso comune in provincia di Monza Brianza) era stata accompagnata al pronto soccorso al culmine di una crisi di nervi. I genitori, non riuscendo a spiegare (ed a arginare) le sempre più frequenti, ed incontrollabili, reazioni di collera, qualche mese fa, esasperati l'avevano portata in ospedale. Al suo arrivo i medici hanno intuito subito il dramma.

"Segno dei tempi", ha commentato il dottor Antonio Amatulli, primario del dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate.

La diagnosi

La bimba, sempre più nervosa ed aggressiva, da tempo aveva violente ed incontrollate esplosioni d'ira. Così, il padre e la madre (due genitori italiani come tanti, con un lavoro e nessuna storia di dipendenza) sempre più preoccupati, dopo l'ennesimo ed inspiegabile episodio, hanno deciso di capire cosa turbasse la figlia.

I medici, davanti a quella ragazzina confusa e dallo sguardo perso, hanno subito capito la gravità della situazione. Poi, gli esami ematici specifici hanno confermato i terribili sospetti: la piccola, a dispetto della sua giovanissima età, aveva iniziato a fumare spinelli e poi era passata alla cocaina.

Dopo l'inevitabile ricovero, la paziente, è stata trasferita in una comunità per minori: ora si sta curando, ma l'aspetta un percorso lungo e difficile che dovrà affrontare con il sostegno di tutta la famiglia. Solo così potrà dipanare il grande groviglio interiore di cui, alla fine, la droga è solo una manifestazione.

I pomeriggi vuoti

Nessuno, né in famiglia né a scuola, si è mai accorto di nulla. Secondo quanto ricostruito, l'uso delle sostanze stupefacenti è stato sporadico, anche se, comunque, è stato più che sufficiente per segnare una psiche ancora troppo fragile. Con la semplicità dei suoi pochi anni, la protagonista della vicenda, ha raccontato agli specialisti il vuoto dei lunghi pomeriggi passati da sola perché papà e mamma erano sempre a lavoro.

Per vincere la solitudine, la ragazzina, ha iniziato ad uscire e a girare per il quartiere. Con i tasca i soldi della paghetta è presto diventata una preda fin troppo facile per gli spacciatori senza scrupoli, quelli che non si fermano davanti a nulla.

Ancora non si sa chi le abbia ceduto la droga. La bambina, infatti, non vuole rivelare l'identità dei suoi pusher: ha troppa paura ed è ancora troppo confusa.

Come spiegato da dottor Amatulli, è molto probabile che sia stata avvicinata da ragazzi poco più grandi di lei, sono loro, ha precisato che " cooptano i nuovi adepti".

Quanto accaduto a Vimercate è senza dubbio un caso limite, ma i medici, comunque, hanno lanciato l'allarme: i ricoveri dei minori presso il dipartimento di Salute Mentale sono cresciuti in modo esponenziale. E, per affrontare veramente il problema ha sottolineato Amatulli bisogna interrogarsi ed intervenire sulla complessità della società e l’inadeguatezza della famiglie e della scuola.