Si è sfiorata la tragedia l'altra sera a Roma, 21 agosto, precisamente in zona Ponte Galeria, nella periferia sud della Capitale, dove una ragazza di 17 anni ha fatto un volo di tre metri dopo che una grata presente sul marciapiede ha ceduto. La giovane è finita nei garage sottostanti.

Al momento non si conoscono le reali cause che hanno portato al crollo della grata, probabilmente la ragazza ci stava camminando sopra, ma questi particolari saranno chiariti dalle indagini dei carabinieri della locale stazione, che sono intervenuti sul posto.

Tragedia sfiorata

L'episodio fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze, in quanto la giovane è rimasta ferita lievemente al volto e alle braccia: per lei si è reso comunque necessario il trasporto in ospedale. Tantissimo comunque lo spavento per la 17enne, le cui generalità non sono state al momento diffuse. Quando è avvenuto l'incidente erano le 23:40. La ragazza stava percorrendo via Santa Teresa di Gallura tranquillamente, poi all'improvviso è caduta di sotto.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare in codice giallo la 17enne presso il più vicino nosocomio.

Attualmente la ragazza si trova ricoverata all'ospedale San Camillo, sito sempre nella Capitale. Dovrebbe rimettersi a breve. I Vigili del Fuoco, insieme agli agenti della Polizia Locale, hanno provveduto a transennare la zona e a metterla in sicurezza. Le Forze dell'Ordine stanno indagando anche per escludere il coinvolgimento di altre persone e per ricercare eventuali responsabilità.

La notizia si è immediatamente diffusa nel quartiere, destando apprensione tra gli abitanti. Adesso le indagini dei militari dell'Arma chiariranno ulteriormente l'accaduto, dopo che sul luogo del fatto di cronaca sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso.

Una zona dove ci sono edifici in disuso

Ponte Galeria è, come già detto, una zona periferica di Roma. Nell'area in questione ci sono palazzine e negozi ormai in disuso, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare la testata giornalistica Roma Today.

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli sull'episodio in questione, che solo per un caso non si è trasformato nell'ennesima tragedia. La 17enne non è comunque in pericolo di vita. Tanta l'apprensione anche per i suoi familiari, amici e conoscenti.

L'episodio accaduto nella Capitale ricorda quanto successo il mese scorso a Milano, dove un'altra grata presente su un marciapiede cedette improvvisamente: in quell'occasione a cadere giù fu un uomo di 54 anni che era rimasto ferito gravemente.