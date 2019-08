Si sono vissuti attimi di paura questa mattina a Roma, precisamente in zona Flaminio, dove un tram dell'Atac, la municipalizzata che gestisce i trasporti pubblici all'interno del territorio della Capitale, è improvvisamente deragliato. Il mezzo, secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, avrebbe travolto una vettura e abbattuto un palo della pubblica illuminazione (gestita dalla ditta Acea).

Alla guida della macchina, a marca Bmw, c'era una donna, la quale è rimasta ferita, così come anche il conducente del tram: entrambi, in via del tutto precauzionale, sono stati portati in ospedale per le relative cure. L'incidente non ha visto coinvolte altre persone o veicoli. Sul caso indaga la Polizia Locale di Roma Capitale, la dinamica del sinistro resta ancora tutta da chiarire.

Incidente in piazza Manila

Tutto è successo intorno alle 11:00 di oggi, 23 agosto, in piazzale Manila, una zona abbastanza centrale del rione Flaminio.

Improvvisamente il mezzo che viaggiava sulle rotaie è uscito dai binari. Tantissima la paura per le persone a bordo, ma anche per i passanti. In un primo momento, visto che il mezzo ha colpito frontalmente un palo, si è temuto il peggio. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, RomaToday, gli agenti della Locale del gruppo Parioli, sono intervenuti sul luogo del fatto di cronaca con diverse pattuglie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Inoltre, sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, visto che, come già detto, il tram ha abbattuto un palo. Il traffico ha subito alcuni disagi, infatti l'arteria stradale in questione è stata chiusa, almeno nel tratto interessato dal sinistro, e per questo ci sono state deviazioni, gestite sempre dagli agenti della Polizia Locale.

Eseguiti i rilievi

Gli agenti hanno quindi provveduto a eseguire tutti i rilievi del caso e solo dopo questi ultimi si potranno conoscere le esatte cause che hanno portato al sinistro di questa mattina: fortunatamente non ci sono state vittime.

La scena che si è presentata ai soccorritori e ai passanti non era per niente rassicurante. Il mezzo pubblico ha subito danni piuttosto ingenti e come si può vedere dalle immagini diffuse dalla stampa locale, il vetro della parte anteriore del tram è andato completamente in frantumi, proprio dove si trovava il conducente. I feriti, comunque, dovrebbero rimettersi nel giro di poco tempo, ma per loro lo spavento deve essere stato tantissimo.

La notizia di quanto accaduto al Flaminio si è immediatamente sparsa in tutta Roma, destando apprensione soprattutto tra gli abitanti del quartiere in questione.