Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 9:30 sulla superstrada che collega Bari a Brindisi, proprio nei pressi dello svincolo per Torre Canne, nota località turistica della costa adriatica brindisina. Le cause dell'incidente sono ancora tutt'ora al vaglio della Polizia stradale, ma dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia pare che il conducente del tir sia sceso dal mezzo pesante per cambiare una ruota.

All'improvviso, una vettura, precisamente un'auto a marca Audi, gli sarebbe piombata sopra, travolgendolo. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe deceduto quasi subito.

Conducente della vettura ferito

il conducente della macchina è rimasto ferito, e per questo è stato trasportato subito presso l'ospedale più vicino per essere sottoposto alle cure del caso. L'incidente è accaduto in direzione di Brindisi, al chilometro 8,300.

La vittima, le cui generalità non sono state ancora diffuse, aveva 34 anni, ed era originaria della provincia di Napoli. L'uomo stava percorrendo tranquillamente la superstrada 379, una delle arteria stradali più importanti della Puglia, quando all'improvviso il camion ha avuto un guasto, e lo ha costretto ad accostare il tir. Il dramma si è verificato proprio mentre stava cambiando una ruota, come già detto.

Il traffico nei pressi dello svincolo per "Torre Canne sud" ha subito dei rallentamenti, e i poliziotti non hanno potuto far altro che chiudere l'arteria stradale in questione, poi parzialmente riaperta su una sola corsia quando gli inquirenti avevano già svolto buona parte dei rilievi. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, fino a poco più di un'ora fa gli inquirenti erano ancora sul posto per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Strada gestita dall'Anas

L'arteria stradale 379 è gestita dall'Anas, e per questo anche il personale tecnico di quest'ultima si è recato sul luogo del fatto di cronaca, questo in modo da poter constatare quanto successo. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questo spiacevole episodio. La notizia si è anche sparsa subito in Campania, regione di cui era originario il camionista.

Al momento non si hanno altri dettagli sul sinistro. Proprio nella giornata di ieri, sempre nel brindisino, un bruttissimo incidente stradale ha fatto temere il peggio per le persone coinvolte. Lo stesso si è verificato all'incrocio tra due provinciali, nei pressi degli svincoli che conducono a Oria e Cellino San Marco: in quest'ultimo caso il bilancio è stato meno grave, ovvero di due feriti lievi e due persone completamente illese.