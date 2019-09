Continua a diffondersi in maniera preoccupante il fenomeno chiamato Samara Challenge, lo scherzo decisamente di cattivo gusto nato sui social network. Il "gioco" consiste nel travestirsi come la celebre protagonista del film horror "The Ring", Samara Morgan, e nell'andare in giro di notte per le strade semi-deserte delle città a spaventare gli ignari passanti.

Una burla che in alcune occasioni è anche costata cara ai suoi ideatori, aggrediti dalle persone che si trovavano nei paraggi.

In queste ultime ore la finta "bimba fantasma" è apparsa anche nel brindisino dove si stanno moltiplicando gli avvistamenti.

La situazione sarebbe piuttosto preoccupante a San Pietro Vernotico, cittadina che si trova a sud del comune capoluogo. Qui i residenti hanno chiesto alle forze dell'ordine di intervenire per arginare il fenomeno.

San Pietro: sarebbe una ragazza ad indossare i panni di Samara

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica locale Brindisi Report, a vestirsi come Samara sarebbe una ragazza originaria proprio di San Pietro Vernotico.

La giovane sarebbe stata avvistata - come spesso accade per tutte le altre "apparizioni" - in zone piuttosto periferiche della cittadina. La prassi è più o meno sempre la stessa: qualcuno si veste come la bimba di "The Ring", poi sui social scatta il tam-tam tra i ragazzi che si riversano in strada per trovarla.

Quando Samara viene avvistata, non sempre le reazioni sono positive e non tutti ridono nel vederla.

Sembra, infatti, che alcune persone che decidono d'indossare il travestimento, vadano in giro impugnando anche degli oggetti contundenti, spaventando ulteriormente gli abitanti. Un lettore di Brindisi Report ha contattato la redazione per chiedere pubblicamente l'intervento delle forze dell'ordine.

Inoltre sembra che la Samara sanpietrana, oltre ad andare in giro con un coltello, abbia creato anche un profilo Instagram tramite il quale darebbe appuntamento ai follower per rintracciarla in giro.

Samara avvistata a Cellino San Marco e in altri paesi

Ormai non c'è città o paese in Italia che non abbia la sua Samara. Come anticipato in apertura, lo "scherzo" si sta diffondendo a macchia d'olio anche nel brindisino, dove starebbero giungendo copiose segnalazioni sia dal capoluogo che dalla provincia.

Persone vestite come la protagonista della pellicola cinematografica sono state individuate anche a Cellino San Marco, a pochi chilometri da San Pietro Vernotico.

Il Quotidiano di Puglia ha aggiunto che ci sarebbero stati ulteriori avvistamenti anche a Latiano e Ceglie Messapica.