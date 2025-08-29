Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli sono in vacanza in America da qualche giorno, ma nelle ultime ore hanno vissuto momenti di paura. Come mostrano i video pubblicati su Instagram dall’ex concorrente del Grande Fratello, lui e la fidanzata si trovavano a bordo di un’auto che si è ribaltata dopo un incidente. Sui social si vedono i vetri rotti, le ferite riportate dal ragazzo a una gamba e la voce rotta mentre raccontava l’accaduto ai follower.

Lo spavento della coppia

Alfonso ha deciso di condividere con i fan alcuni video che Chiara ha registrato subito dopo un incidente che hanno avuto in vacanza.

Guardando le storie che ha pubblicato su Instagram, si nota una macchina ribaltata su un lato e con i vetri rotti: "Abbiamo avuto un incidente, pubblicherò immagini forti", ha scritto il ragazzo all'inizio del racconto che ha fatto della sua disavventura.

Nei filmati successivi si vede qualcuno medicare la gamba del concorrente del Grande Fratello, poi Chiara che con il cellulare riprende quello che resta dell'auto sulla quale viaggiavano lei e il fidanzato.

"Incredibile, in questa vacanza non abbiamo mai avuto fortuna. Prima il passaporto, poi questo. Abbiamo visto la morte con gli occhi, incredibile", ha detto Alfonso con la voce rotta dall'emozione.

Alfonso vi siamo vicini

L importante che non è successo niente di irreparabile

❤️😞#chiaronso pic.twitter.com/aShwgpnMW0 — titta (@titta82309924) August 29, 2025

Il supporto dei fan

I video che ha postato Alfonso non sono passati inosservati, anzi, sui social si sono già esposti in molti per dimostrargli affetto e vicinanza in un momento così delicato.

"Un abbraccio ad Alfonso e a Chiara, che a Las Vegas hanno rischiato grosso con un brutto incidente", "Vi siamo vicini", "L'importante è che non è successo niente di irreparabile", "Mi dispiace tanto per loro", "Ma cosa è successo? Devono stare attenti in America", "La cosa più importante è che stiano bene entrambi", si legge su X.

La vacanza d'amore di Chiara e Alfonso

Alfonso e Chiara sono fidanzati da qualche mese e chi ha seguito l'ultima edizione del Grande Fratello ricorderà che la loro storia è iniziata nella casa dopo una lunga amicizia.

Dopo aver accantonato i flirt che avevano avuto lei con Javier e lui con Mariavittoria, si sono avvicinati e hanno deciso di darsi una possibilità.

Il feeling tra i due ragazzi è cresciuto lontano dai riflettori, anzi, attualmente i fan li considerano una delle coppie più solide e vere tra le tante che si sono formate nel corso della stagione che si è conclusa lo scorso aprile.

Qualche giorno fa, Alfonso e Chiara sono partiti per l'America per una vacanza, ma il viaggio è iniziato con un intoppo perché lui non aveva il passaporto in regola e ha dovuto rimediare in extremis.