A Brindisi torna a far parlare di se "Nonno Vito", l'anziano che ormai da oltre un anno gira la città per poter apportare alcuni interventi di decoro urbano di sua spontanea volontà. Vito Cisternino, questo il nome dell'uomo, questa volta però pare aver esagerato, in quanto, come dimostra il signor Roberto Quarta sui suoi profili social, nelle scorse ore lo stesso avrebbe verniciato parte della facciata del Duomo, dedicato a San Giovanni Battista.

Si tratta di uno degli edifici storici più importanti del comune capoluogo, la cui costruzione risale al 1099, quindi al Medioevo. Recentemente, la struttura religiosa è stata sottoposta ad un importante intervento di restauro, il quale si è concluso davvero da pochissimo tempo. Nel pomeriggio odierno è comparsa però quella macchia di vernice grigia proprio sulla parete della stessa cattedrale.

Quarta: 'Fermatelo'

Roberto Quarta, alla luce di quanto accaduto quest'oggi, si augura che questo signore venga fermato una volta per tutte.

Non sempre infatti i suoi interventi sono ben graditi dalla popolazione locale. Il post ha raccolto immediatamente tantissimi commenti: alcuni cittadini si dicono indignati di quello che sta succedendo, in quanto i lavori di manutenzione e decoro urbano spetterebbero alla Multiservizi, la partecipata del Comune di Brindisi che si occupa proprio del settore in questione. Dobbiamo precisare, questo per dovere di cronaca, che la stessa azienda opera giornalmente e regolarmente in città, e che l'opera di "Nonno Vito" nasce di sua spontanea volontà ed è svolta in maniera totalmente gratuita.

A volte però capita che il nonnino si faccia prendere la mano, come già accaduto a settembre del 2018, quando lo stesso prese nuovamente di mira la stessa cattedrale.

Il precedente

Proprio qualche giorno dopo essere stato premiato dal primo cittadino, Riccardo Rossi, "Nonno Vito" venne infatti beccato dagli agenti della Polizia Locale mentre si accingeva a dipingere il Duomo. In quell'occasione il danno fu minimo, e i militari spiegarono all'uomo che sull'edificio religioso non si poteva intervenire, in quanto lo stesso è un monumento storico e lì si deve lavorare con le procedure previste dalle legge.

In quell'occasione l'anziano fu molto probabilmente tratto in inganno dalla pietra con cui è costruita la chiesa: infatti la cattedrale di Brindisi è costruita interamente in carparo, una pietra locale che con il tempo è soggetta anche a scolorirsi. Cisternino quindi credeva che l'edificio fosse tenuto in cattivo stato, e quindi decise di passarci sopra una pennellata, la quale lasciò una traccia colorata ben visibile.

Questa volta invece il tratto imbrattato pare essere molto di più del precedente. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno ulteriori delucidazioni su quanto accaduto nel capoluogo di provincia pugliese.