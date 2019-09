Nella giornata di oggi, domenica 8 settembre, un giovane di 24 anni di origini calabresi ha perso la vita a causa di un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Siena. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi di rito. Insieme al 24enne stava viaggiando un altro ragazzo di 20 anni che è stato soccorso dal personale medico e trasportato in gravissime condizioni di salute in ospedale.

Intanto nelle scorse ore in Calabria, un altro incidente stradale ha causato il ferimento di due persone: uno dei due sarebbe grave.

24enne calabrese muore in un sinistro in provincia di Siena

Intorno alle ore 17:00 di oggi 8 settembre un giovane ragazzo di 24 anni che era nato a Tropea, è tragicamente deceduto a causa di un incidente stradale verificatosi in provincia di Siena. L'incidente è accaduto precisamente nel comune di Pienza, lungo la strada provinciale 40.

Il 24enne, di cui al memento non è stato reso noto il nome, stava viaggiando a bordo della sua autovettura, una Toyota Land Cruiser, con un suo amico di 20 anni.

Per cause ancora tutte in corso di accertamento, il giovane mentre si trovava nei press di una curva avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo in una scarpata, ribaltandosi più volte. Sul luogo si sono quindi recati rapidamente i sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Per il 24enne di origini calabresi, nonostante i sanitari abbiano tentato di fare il possibile per salvarlo, non c'è stato nulla da fare.

Il 20enne invece, dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell'incidente, è stato trasportato presso l'ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni di salute risulterebbero essere molto gravi.

Sul posto si sono recate anche le forze dell'ordine che hanno iniziato ad esaminare tutti i rilievi di rito per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto.

Altro incidente si verifica in Calabria e causa due feriti

Un altro incidente stradale si è verificato poche ore fa in Calabria.

Il sinistro è avvenuto nei pressi di Strongoli Marina, nel crotonese, lungo la strada Statale 106. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Fiat Tipo e una BMW. La dinamica risulta essere ancora non chiara. Sulla Tipo stavano viaggiando due persone che sono rimaste entrambe ferite e sono state soccorse dal personale medico del 118 giunto sul luogo. I feriti sono stati poi trasportati in ospedale per tutte le cure del caso.

Uno dei due risulterebbe essere in gravi condizioni. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per poter ricostruire la dinamica di quanto accaduto.