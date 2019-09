Martina Capasso, 15 anni, manca da casa da ormai 7 giorni. La scorsa settimana, la ragazzina, ha messo qualche cambio in uno zainetto e ha lasciato la sua abitazione di Latina. I genitori credono che possa essere scappata con un uomo, Angelo, suo vicino di casa quarantenne. Mentre i carabinieri la stanno cercando tra il Lazio e la Campania, continua il "tam tam" sui social. Del suo caso si sta occupando anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli.

'Riporta a casa Martina'

Lunedì 23 settembre, Martina Capasso ha avuto una piccola discussione in famiglia: nulla di grave, una banale incomprensione tra genitori e figli, di quelle che - generalmente - si concludono con qualche porta sbattuta e dei musi lunghi. Invece, poco dopo, la ragazzina, rimasta sola, ha colto l'occasione per andarsene di casa. La mamma è convinta che si sia allontanata con Angelo C.

il vicino di casa 37enne. La donna, intervenuta a "Chi l'ha visto?" ha spiegato che i due si erano conosciuti durante le quotidiane passeggiate con i cani nel quartiere e giorno dopo giorno, hanno instaurato un rapporto di amicizia. L'uomo - che potrebbe essere accusato di sottrazione di minore - non è un "soggetto raccomandabile": ha, infatti, dei precedenti penali ed è da poco uscito di prigione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Anche la sorella dell'uomo, Valentina, è sicura che Martina possa essere con Angelo e, sempre ai microfoni della trasmissione Rai, ha spiegato di non avere notizie del fratello da giorni. Poi, dopo aver precisato che loro padre, preoccupatissimo, non riesce più a mangiare. ha chiesto al fratello di ritornare e di riportare la ragazza a casa, dalla sua mamma.

L'appello della madre a 'Chi l'ha visto'

Non è la prima volta che Martina Capasso si allontana per qualche giorno senza avvertire nessuno.

Stavolta, però, la situazione è molto più seria. I genitori della ragazzina che è uscita senza documenti e senza cellulare - si sono rivolti subito ai carabinieri del comando provinciale di Latina spiegando loro quanto accaduto ed i loro timori. Gli uomini dell'Arma, che subito hanno attivato il protocollo e avviato le indagini, non escludono che la ragazza si trovi, proprio in compagnia dell'uomo, tra le province di Roma e Napoli.

La mamma, durante il suo intervento a 'Chi l'ha visto' ha voluto ricordare alla figlia che le vuole tanto bene e sia lei che le sorelle la stanno aspettando a braccia aperte. Martina sembra molto più grande dei suoi 15 anni: è una bella ragazza alta 1,72 cm, con occhi e capelli castani ed un tatuaggio raffigurante una rosa con un volto femminile sul braccio destro. Come ricordato dalla scheda preparata della trasmissione Rai, il giorno della scomparsa, la giovane indossava una maglietta bianca, sneakers arancioni e pantaloni neri con delle bande colorate ai lati.

Inoltre, potrebbe avere - oltre ad un zaino Eastpack color arancione - anche una borsa (con brand Louis Vuitton) ed una tracolla nera della Converse.