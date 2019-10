Un terribile incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo. Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse viaggiando insieme alla sua famiglia, dopo essere stato al matrimonio di una delle sue figlie, quando per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare contro un'altra autovettura. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. A causa dell'impatto è rimasta ferita anche l'altra figlia dell'uomo. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Sempre in Calabria pochi giorni fa si è verificato un altro incidente stradale dove è rimasta gravemente ferita una ragazza.

Calabria, ancora sangue sulle strade: perde la vita un 65enne

Stava ritornando dal matrimonio della figlia insieme alla moglie e ad un'altra figlia l'uomo che questa notte è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che si è verificato in Calabria, precisamente sull'Autostrada del Mediterraneo, nei pressi del comune di Gioia Tauro.

Dalle prime informazioni pare che nel sinistro siano rimaste coinvolte due autovetture: una Punto ed una Golf. A bordo di una delle due auto stava viaggiando la famiglia, mentre sull'altra stava viaggiando un ragazzo. A causa del violentissimo impatto tra i due mezzi, una delle auto si è rovinosamente ribaltata ai lati della carreggiata, l'altra si è invece bloccata al centro della strada. Ad avere la peggio è stato il padre della sposa che nell'impatto avrebbe riportato ferite che sono risultate fatali.

La vittima aveva 65 anni ed era di origini albanesi. Sul luogo si sono recati rapidamente i sanitari del 118 di di Polistena e Gioia Tauro, che hanno effettuato diversi tentativi per potergli salvare la vita, ma è stato tutto inutile. L'altra figlia è rimasta invece ferita ed è stato necessario il trasporto in ospedale per tutte le cure del caso. Fortunatamente illeso il ragazzo che stava viaggiando sull'altra autovettura.

Sul luogo è stato necessario, inoltre, l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per poter effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica.

Altro grave incidente stradale in Calabria

Nella mattinata di giovedi 10 ottobre, un altro grave incidente si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di una giovane ragazza. Il sinistro si è verificato nel cosentino, nei pressi del comune di Castrovillari, in contrada Pietà.

La ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere della sua autovettura ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poterla estrarre. Successivamente è stata trasportata in codice rosso in ospedale dove è stata prontamente ricoverata in gravi condizioni.

Sulla dinamica continuano ad indagare i carabinieri che si sono recati sul luogo.