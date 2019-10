Un'altra terribile tragedia si è verificata a Orta Nova, nel foggiano, ieri pomeriggio 28 ottobre, dove una donna di 53 anni, Filomena Bruno, è stata uccisa da una persona che ancora deve essere identificata. Dai primi riscontri investigativi, pare che la signora sia stata accoltellata. Gli inquirenti hanno riferito che la stessa sia stata minacciata sabato pomeriggio proprio dall'ex genero, Cristoforo Aghilar.

Quest'ultimo sarebbe un detenuto domiciliare che in quell'occasione si presentò da lei con una pistola in un bar della zona, senza però esplodere alcun colpo d'arma da fuoco. La vittima avrebbe denunciato tutto ai carabinieri della locale stazione, i quali le avevano consigliato di segnalare a loro ogni suo spostamento. Ieri pomeriggio però la signora non avrebbe avvisato i militari dell'Arma, per cui è stata colpita proprio mentre rientrava nel palazzo dove viveva con l'anziana madre proprio da sabato, dopo le minacce ricevute. La signora si è accasciata subito esanime a terra, mentre l'aggressore si è dato alla fuga.

Caccia all'uomo

In queste ultime ore i carabinieri stanno dando la caccia al killer di Filomena. Non è escluso che quest'ultimo possa essere rintracciato proprio nelle prossime ore. Per fare questo i militari visioneranno sicuramente gli eventuali filmati ripresi dalle telecamere installate nella zona, sempre se queste ultime fossero presenti. Filomena pare che non avrebbe accennato la benché minima reazione quando è stata colpita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Si è trattato di un attacco fulmineo. Il principale indiziato, al momento, rimane l'ex genero Aghilar. Gli agenti vogliono trovarlo a tutti i costi, anche per sentire la sua versione dei fatti. Si tratta di un soggetto che è stato già raggiunto da misure cautelari, come detto in apertura, e lo stesso è accusato di aver fatto parte di una banda di malviventi che avrebbero messo a segno numerosi assalti a diversi sportelli bancomat, sia nel foggiano ma anche a Chieti, dove anche qui venne arrestato in quanto avrebbe tentato di rubare soldi ad uno sportello automatico. Non fu facile fermarlo in quell'occasione, in quanto Aghilar ingaggiò un conflitto a fuoco con i militari.

Orta Nova, una cittadina sconvolta

Orta Nova è una cittadina dell'hinterland foggiano, che in questo periodo è davvero sconvolta. Proprio poche settimane fa un uomo, Circo Curcelli, sterminò la sua famiglia a colpi d'arma da fuoco. Le vittime furono le sue due figlie e sua moglie, poi lui si tolse la vita con la stessa arma. Il soggetto era un poliziotto penitenziario, e per uccidere i suoi cari ha usato la sua pistola d'ordinanza.

Quando è avvenuto il delitto le vittime stavano dormendo, per cui sono state colpite nel sonno.