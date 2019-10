Tragedia sfiorata questa sera in una località della provincia di Foggia, dove la figlia 21enne di Filomena Bruno, la 53enne uccisa lunedì scorso ad Orta Nova probabilmente dall'ex genero, Cristoforo Aguilar, ha tentato di togliersi la vita questa sera, 30 ottobre. Come riferito già in alcuni recenti articoli sull'episodio in questione, la località in cui si trova la giovane, per motivi precauzionali, è tenuta segreta.

Si sa solamente che vive da alcuni parenti che si trovano comunque lontano dalla stessa Orta Nova. La ragazza è tornata poco tempo fa dalla Germania, dove viveva proprio con Aguilar: lei stessa si sarebbe resa conto dei comportamenti aggressivi del suo ex compagno, tanto che i famigliari le hanno consigliato di tornare immediatamente in Italia. Proprio in questo frangente deve essere inquadrato, secondo chi indaga, il motivo dell'azione delittuosa posta in essere dall'uomo.

Il presunto omicida non accettava che la sua storia con la donna fosse finita, per questo, una volta tornato nel foggiano, avrebbe raggiunto la madre della ragazza, Filomena. La donna fu minacciata già sabato scorso con una pistola dallo stesso Aguilar, che in quell'occasione la raggiunse in un bar del centro di Orta Nova. Lunedì si è verificato poi l'omicidio, proprio mentre la vittima stava rientrando a casa, nel palazzo in cui viveva proprio da sabato scorso con l'anziana madre.

La ragazza è salva per miracolo

Questa sera sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso la giovane. La stessa, forse spinta dai sensi di colpa per quanto accaduto a sua madre, ha tentato l'estremo gesto. Miracolosamente, secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online Foggia Today, la 21enne sarebbe rimasta praticamente illesa.

Domani, 31 ottobre, sarà eseguita l'autopsia sul corpo di sua madre. Solo dopo questo esame si potranno stabilire le reali cause della morte della donna, che, si ricorda, è stata raggiunta da almeno due coltellate al petto.

Aguilar sarà interrogato nelle prossime ore

Cristoforo Aguilar è un uomo già noto alle Forze dell'Ordine, non solo foggiane, in quanto nel corso della sua vita si è macchiato di svariati reati di natura penale, soprattutto di furti a danno di alcuni bancomat.

L'uomo, inoltre, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari lo scorso settembre, e sarebbe fuggito in Germania proprio con la figlia 21enne di Filomena Bruno. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo episodio. La cittadina foggiana è praticamente sotto choc per tutto quello che sta succedendo in questo periodo nel suo territorio. Poche settimane fa il poliziotto penitenziario Ciro Curcelli sterminò la sua famiglia, uccidendo le sue due figlie e la moglie, per poi togliersi la vita.