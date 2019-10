Piccolo malore per Matteo Salvini oggi, mercoledì 16 ottobre. L'ex ministro degli interni era diretto a Trieste, dove avrebbe dovuto partecipare ai funerali dei due poliziotti uccisi lo scorso 4 ottobre. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Ronchi, Matteo Salvini si è sentito male ed è stato ricoverato presso l'ospedale 'San Polo' di Monfalcone (in provincia di Gorizia). Dopo tutti gli accertamenti del caso, il leader del Carroccio è stato già dimesso.

Il malore dovuto a una sospetta colica renale

Arrivato in ospedale, è stato come già detto sottoposto a tutti i controlli e analisi del caso; esse avrebbero evidenziato una colica renale. Il leader della Lega si è ripreso molto velocemente ed è stato dimesso dopo circa tre ore. A causa di questo piccolo malore, Matteo Salvini non ha potuto presenziare ai funerali e avrebbe fatto sapere, attraverso i suoi collaboratori, di essere molto dispiaciuto per questo. Avrebbe, inoltre, espresso la sua gratitudine allo staff medico che lo ha preso in cura in queste ultime ore.

Matteo Salvini ieri sera in TV in un confronto con Renzi a 'Porta a Porta'

Meno di ventiquattro ore fa Matteo Salvini ha presenziato in televisione al salotto televisivo 'Porta a Porta', dove ha incontrato e sfidato in un confronto Matteo Renzi, leader del neo-partito 'Italia Viva'. Il confronto, durato circa novanta minuti, è stato molto duro e in diverse occasioni è sfociato anche in attacchi personali.

Salvini ha infatti più volte rinominato il suo avversario "genio incompreso", ricordandogli diverse volte che nelle ultime elezioni la gente "non lo ha mai votato". Altrettanto duro è stato Matteo Renzi, che ha attaccato l'ex ministro dell'Interno definendo la sua Politica migratoria "disumana" e attaccandolo per "partecipare molto di più alle sagre di paese piuttosto che ai confronti politici internazionali".

Molto duro è stato lo scontro anche sul piano del clima e della politica internazionale: Salvini ha infatti accusato il Movimento 5 Stelle e il PD di "predicare bene ma di razzolare male", in quanto "appoggiano la battaglia per la salvaguardia dell'ambiente ma non riescono a risolvere il problema dei rifiuti nelle città e nelle regioni che governano". A sua volta Renzi ha accusato Salvini in quanto "ha dimostrato, con i fatti, di non avere a cuore la questione ambientale avendo votato contro l'accordo di Parigi sul clima", firmato per l'Italia proprio dall'allora premier Renzi nel 2012.

Lo stesso Salvini, durante il confronto a 'Porta a Porta' di ieri, aveva annunciato la sua presenza ai funerali di Stato degli agenti uccisi a Trieste lo scorso 4 ottobre.