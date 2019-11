Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter ha colpito l'Appennino Centro-Meridionale pochi minuti fa, precisamente alle 18:35, del 7 novembre. La scossa, registrata dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto il suo esatto epicentro fra le province dell'Aquila e Frosinone, 5 chilometri ad ovest di Balsorano (AQ). Secondo quanto emerso dai dati raccolti in fase preliminare la scossa avrebbe avuto un ipocentro relativamente superficiale, a circa 14 chilometri di profondità.

L'evento sismico è stato nettamente avvertito in un'area piuttosto vasta, che comprende molte regioni. Non solo i piccoli centri dell'entroterra più prossimi all'epicentro del terremoto, ma anche nelle grandi città, soprattutto sul versante tirrenico.

Al momento non si hanno notizie in merito a possibili danni a cose o persone.

Terremoto risentito in una vasta area dell'Appennino Centro-Meridionale, da Roma a Napoli

Il terremoto di questa sera ha colpito un'area poco ad est del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, sulla linea di confine fra le province dell'Aquila e di Frosinone, interessando direttamente molti piccoli comuni limitrofi.

Tuttavia, le onde sismiche si sono propagate fino alle grandi città. La maggior parte delle segnalazioni, oltre 400 - secondo i dati forniti dalla piattaforma web "Hai sentito il terremoto?" - provengono da Roma. Il terremoto si è spinto oltre, infatti è stato avvertito fino a Latina e addirittura a Napoli, affacciate al mar Tirreno. Paura anche ad Avezzano e L'Aquila.

Sempre dai questionari compilati gli effetti sul territorio riscontrati finora riguardano l'oscillazione di lampadari, lieve spostamento dei soprammobili, vibrazioni delle porcellane o di porte e finestre, oscillazione dei liquidi, accompagnati dall'effetto acustico del rombo del terremoto e, naturalmente, dalla sensazione di paura che si prova quando la terra comincia a tremare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Terremoto

Terremoto anticipato da diverse scosse minori nelle scorse ore

Sono diverse le scosse di terremoto che hanno interessato la medesima area nelle scorse ore, in particolare fra i comuni di Balsorano, in provincia dell'Aquila, e Pescosolido, in provincia di Frosinone.

Infatti, secondo la cronologia degli eventi fornita dall'Ingv, sono almeno 24 le scosse lievi che hanno anticipato il sisma più intenso alle 18:35 di questa sera.

Tre di queste sono state di magnitudo superiore a 2.0 e si sono verificate tutte fra ieri e oggi. Il foreshock più intenso è stato questa notte all'1:13 con una magnitudo di 2.8. Una scossa di magnitudo 2.2 ha seguito la principale e con essa molte altre di intensità minore.