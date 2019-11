Attraverso la sezione 'avvisi all'utenza' del proprio portale web istituzionale, la società G.O.R.I. S.p.A. ha annunciato la temporanea sospensione idrica in due comuni della città metropolitana di Napoli (Saviano e Castellammare di Stabia) e uno della provincia di Salerno (Sant'Egidio del Monte Albino).

Il momentaneo disservizio è dovuto a lavori programmati sulla rete della condotta idrica regionale e riguarderà alcune ore della giornata di martedì 19 (per i due comuni partenopei) e quella di giovedì 21 novembre (per quello salernitano).

I comuni interessati dalla sospensione idrica

Comune di Saviano: temporanea interruzione dell'erogazione idrica nella giornata di martedì 19 novembre a partire dalle ore 10:00 e sino alle ore 17:00 nelle seguenti strade cittadine: corso Italia, via del Feudo, Cappelluccia, corso Vittorio Emanuele Secondo, via Sena, via Trieste e Trento, via San Felice, San Paolino, Sant'Erasmo, corso Europa, via Roma, Nazario Sauro, Quattrovie, Molino, Giuseppe Mazzini, Michele Manfredi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fratelli Tufano, Crocelle, Cimitero, corso Umberto Primo, via Curti.

Comune di Castellammare di Stabia: mancherà l'acqua nella giornata di martedì 19 novembre a partire dalle ore 14:00 e sino alle ore 20:00 nelle seguenti strade comunali: via Venezia, Ripuaria, Piombiera, Alfredo Cattrau, Antonio Meucci, Varo e relative traverse adiacenti, Vincenzo Junior D'Ajiello, fosso Luna, traversa Iovine, strada Napoli, traversa Cantieri metallurgici italiani, traversa Giuseppe Schito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pubblica Amministrazione

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino: momentanea interruzione dell'erogazione idrica a partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 13:00 di giovedì 21 novembre nelle seguenti strade cittadine: via tenente Innocenzo Ferraioli (dall'incrocio di via Orazio fino al numero civico 83 per i dispari e fino al numero civico 70 per i pari), via Orazio (a partire dall'incrocio con via abate Natalino Terracciano fino al civico 57 dispari e al numero civico 66 pari).

L'avviso

Per le utenze domestiche situate ai piani alti dei condomini potrebbero verificarsi fenomeni di abbassamenti della pressione idrica nelle ore immediatamente precedenti all'interruzione della fornitura d'acqua.

La società Gori, ente gestore dei servizi idrici in numerosi comuni della regione Campania, come si legge nel comunicato stampa divulgato, si scusa con i propri utenti per il disagio causato e informa che per ogni altra ulteriore informazione in merito alla sospensione idrica sarà contattare gli uffici preposti o telefonando al numero verde 800 - 218270 oppure scrivendo una mail all'indirizzo sportellonline@ goriacqua.com, oppure a protocollo@ cert.goriacqua.com.