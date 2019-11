Ritrovato senza vita Giovanni Di Bello, il 57enne residente a Valgreghentino (piccolo comune della provincia di Lecco) che era scomparso nel tardo pomeriggio di giovedì 21 novembre.

Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto nella giornata di ieri dai carabinieri ad Airuno (sempre in territorio lecchese), non lontano dal Santuario della Madonna della Pace alla Rocchetta. Ancora non sono state rese note le cause e le circostanze del decesso.

La scomparsa

Giovedì, Giovanni Di Bello, si è recato come ogni giorno al lavoro, a Brivio. Terminato il suo turno alle 17,30, però, non è rientrato a casa, a Parzano (piccola frazione di Valgreghentino, comune collinare a dieci chilometri a sud di Lecco, al confine con la Brianza). I familiari, dopo aver provato a contattarlo senza risultato e dopo averlo atteso invano per tutta la notte, ieri mattina, di buon'ora si sono recati al Comando Stazione Carabinieri di Olginate.

per sporgere denuncia di scomparsa. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto e sono iniziate le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Lecco.

Sempre la Prefettura di Lecco, ieri, aveva diramato un comunicato - corredato dalla foto dello scomparso - indicando che il giorno 22 novembre era stato segnalato l’allontanamento di Giovanni Di Bello, valgreghentinese classe 1962. Nella nota si precisava che l'uomo alto 180 cm, con capelli brizzolati e corporatura magra, al momento della scomparsa indossava un paio di jeans ed una felpa scura.

Si invitava poi, chiunque avesse informazioni utili a contribuire alla ricerca, a contattare il Comando Stazione Carabinieri di Olginate. La Prefettura aveva anche sottolineato che Di Bello si era allontanato a bordo della sua macchina, una Fiat Panda di colore grigio.

Il ritrovamento

Dopo diverse ore di ricerca, i carabinieri della Compagnia di Merate hanno ritrovato il corpo senza vita di Giovanni Di Bello.

Intorno alle ore 16 di ieri, gli uomini dell'Arma, mentre stavano passando al setaccio la zona boschiva dell'abitato di Airuno hanno infatti notato la Fiat Panda dello scomparso nei pressi di una stradina poco frequentata (via Santi Cosma e Damiano), non lontano dal Santuario della Madonna della Pace (edificio religioso posto su una pietra calcare a nord, a 366 metri di altezza). Come spiegato dalla Prefettura di Lecco, all'interno dell'utilitaria c'era il 57enne.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 (che non hanno potuto fare altro che decretarne il decesso) e i Vigili del Fuoco.

Le circostanze della morte non sono state ancora rese note. I carabinieri stanno indagando a 360 gradi e per il momento non escludono alcun ipotesi,nemmeno quella di un gesto estremo.