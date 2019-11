Nonostante il tempo abbia causato moltissimi danni in queste ore nel Sud Italia, e precisamente proprio in Puglia e Basilicata, la pagina Facebook di Super Meteo - Centro Meteo Salento, ha informato che da circa qualche ora sulle chat Whatsapp di numerosi utenti sta arrivando un messaggio di allarme che annuncerebbe ancora copiose piogge per tutto il resto della giornata di oggi, 12 novembre: le stesse dovrebbero avere, a detta di chi scrive il messaggio, un'intensità pari a 6-7 mm.

Nello stesso testo si fa riferimento anche a tre pericolosi tornado che rischierebbero di abbattersi tra le province di Bari e Lecce. Per questo gli amministratori della pagina ci tengono a precisare che si tratta di una fake news montata ad arte, e che tali fenomeni non sono stati assolutamente previsti dai meteorologi.

Atteggiamento pericoloso

Si tratta, infatti, di un atto molto pericoloso. Diffondere infatti notizie infondate, specie dopo che si sono avuti moltissimi danni, può far preoccupare inutilmente la popolazione e procurare un falso allarme, reato per il quale si può essere denunciati.

Il Salento in particolare in queste ultime ore è stato sferzato da fortissime raffiche di vento, che in alcuni casi hanno anche raggiunto i 100 chilometri orari. Di acqua ne è caduta davvero tanta, anche se in queste ultime ore la situazione sembra si stia normalizzando. Certo, l'emergenza resta, anche perché nel leccese ad esempio molte coltivazioni sono state distrutte e diverse aziende agricole sono in ginocchio.

La conta dei danni deve ancora cominciare. Nelle prossime ore comunque sono attese altre piogge nelle zone colpite in queste ore. La depressione che sta portando il maltempo sulla nostra penisola si trova vicino le coste della Sicilia, e risalirà il Mediterraneo nel corso della giornata odierna, portando ancora tempo instabile su gran parte del Sud.

Fake oltre il buon gusto

Gli amministratori di Super Meteo parlano di una fake news che è andata oltre il buon gusto, e che non può assolutamente considerarsi uno scherzo.

Nelle prossime ore comunque dovremmo avere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda in questione, non è escluso che l'autorità giudiziaria inizi accertamenti in proposito per rintracciare l'autore di questo messaggio. Dobbiamo precisare, questo per dovere di cronaca, che in molte zone di Puglia e Basilicata oggi si sono vissute situazioni molto serie. A Matera, ad esempio, si è verificata un'alluvione lampo che ha trasformato le strade in fiumi in piena.

L'acqua avrebbe anche invaso alcune abitazioni che si trovano nel celebre quartiere dei Sassi. Si ricorda, quindi, che le uniche allerte da prendere in considerazione sono quelle lanciate dalla Protezione Civile Nazionale, i cui distaccamenti hanno sedi in tutto lo Stivale.