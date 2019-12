Anche le giornate di Natale e di Santo Stefano sono state contraddistinte da gravi incidenti stradali sulle strade calabresi, sono stati infatti due i gravi sinistri accaduti proprio nelle scorse ore.

Il primo è avvenuto in provincia di Reggio Calabria ed ha causato due feriti e la morte di una persona. Il secondo si è invece verificato in provincia di Cosenza ed ha provocato il ferimento di altre cinque persone.

Sui luoghi di entrambi gli incidenti si sono recati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi di rito.

Tragico incidente in Calabria, perde la vita una persona

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, giovedì 26 dicembre, in provincia di Reggio Calabria, precisamente sulla strada statale 682 Jonio - Tirreno, nei pressi dello svincolo di Polistena. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, in quanto risulta essere ancora poco chiara. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, su una delle quali stava viaggiando l'uomo che ha perso la vita.

Lo scontro tra i veicoli è stato molto violento. Sul luogo si sono recati rapidamente i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare.

Altre due persone invece sono state soccorse e sono state trasportate in ospedale per tutti gli accertamenti medici del caso. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine che hanno regolato il traffico ed effettuato i vari rilievi di rito.

Altro incidente in Calabria, cinque i feriti

Nel tardo pomeriggio di ieri, un altro grave incidente stradale ha provocato il ferimento di cinque persone. Il sinistro si è verificato nel cosentino, precisamente nei pressi di una discoteca nel comune di Diamante, sulla strada statale 18. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Multipla.

La dinamica di quanto è accaduto ancora non risulta essere del tutto chiara. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno soccorso le cinque persone. I feriti dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati in ospedale. Nessuno di loro risulta essere fortunatamente in pericolo di vita.

A causa del violento impatto entrambe le auto si sono andate distrutte ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poter rimuovere i mezzi rimasti incidentati. Sul posto si sono inoltre recate le forze dell'ordine che hanno bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia per diversi minuti in modo da consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire al meglio la dinamica di quanto successo.