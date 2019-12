A Padova un'altra giovane vita è stata strappata da un tragico incidente stradale. Davide Ceccon, ventenne, è deceduto il giorno di Natale, appena dopo l'arrivo in ospedale dopo aver impattato contro un'auto a pochi metri dalla sua casa. La comunità è sconvolta dalla perdita del giovane, peraltro molto conosciuto.

È stata una giornata tragica quella di ieri, 25 dicembre, per Piazzola sul Brenta, località situata a Nord di Padova. Il ventenne ha perso la vita in un terribile incidente stradale, ad appena duecento metri dalla sua casa.

Il ragazzo è rimasto ucciso in seguito a uno schianto tra la sua auto, una Citroën C3, e un'Audi. Davide era uscito nel tardo pomeriggio, verso le 19, per andare a fare gli auguri ai suoi amici quando, in via San Silvestro, ha avuto luogo lo scontro fatale.

Incidente mortale a Piazzola sul Brenta: la vittima è il figlio di due impiegati comunali

Secondo una prima ricostruzione derivata da alcune testimonianze, il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo per finire sull'asfalto. I soccorsi immediati del Suem 118 sono intervenuti per tentare di salvare la vita al ventenne che è stato trasportato urgentemente presso la struttura ospedaliera di Padova.

Sul posto è arrivato anche il padre del ragazzo, dopo il terribile rumore dell'impatto sentito poco prima, ed ha appreso che la vittima dell'incidente era proprio suo figlio.

Purtroppo, viste le gravissime condizioni in cui Davide era stato ricoverato, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il ventenne era molto conosciuto, anche perché i suoi genitori sono impiegati comunali a Piazzola sul Brenta.

Schianto a Padova il giorno di Natale: muore Davide 'Ciek', la comunità è sconvolta

La morte del ragazzo, soprannominato "Ciek" dagli amici, ha sconvolto l'intera comunità. Il giovane lascia anche una sorella, Giulia, ancora sotto shock per questa tragedia. La ragazza ha raccontato che la giornata di Natale era stata trascorsa con i parenti a pranzo e, poco dopo il rientro in casa, Davide aveva deciso di andare a scambiarsi gli auguri con i suoi amici.

Poco dopo l'uscita del fratello si è consumata la tragedia a cui ancora nessuno riesce a credere. I familiari della vittima sono disperati, attorniati dall'affetto della comunità che si è stretta vicino al dolore dei genitori.

Le cause e le dinamiche del tragico incidente mortale sono ancora da verificare. Gli inquirenti stanno lavorando per fare chiarezza sulla situazione che ha portato Davide Ceccon a perdere la vita. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito ai rilevamenti che verranno effettuati sul posto dalle Forze dell'Ordine.