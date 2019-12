Una tragica notizia ci giunge da Pesaro, dove una donna di 45 anni si sarebbe tolta la vita all'interno della propria abitazione. La 45enne svolgeva la professione di ostetrica presso l'ospedale San Salvatore, ed era madre di una giovane ragazza di 21 anni. Non è ancora chiaro come mai la donna abbia deciso di commettere questo terribile gesto, probabilmente alla base ci sarebbero comunque motivi legati all'amore. Le forze dell'ordine stanno svolgendo tutte le indagini per poter fare chiarezza su quanto si è verificato.

Pesaro, 45enne trovata morta dentro casa

Una donna di 45 anni è stata purtroppo trovata priva di vita all'interno della sua abitazione situata nella città di Pesaro, in zona Soria. Da quanto si apprende, la 45enne aveva fatto perdere le sue tracce da qualche giorno. L’ultima telefonata ai famigliari pare risale infatti alla sera-notte tra mercoledì e giovedì scorsi. La donna non rispondeva più ne ai colleghi dell'ospedale San Salvatore dove lavorava come ostetrica, ne al padre 86enne. Per questo motivo, nella giornata di ieri, è stato lanciato l'allarme e nei pressi dell'abitazione si sono recati gli agenti di polizia che hanno tentato di aprire la porta, senza però riuscirci.

Sul luogo è stato quindi necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco che hanno sfondato la porta e hanno trovato il corpo privo di vita all'interno del bagno.

Dalle prime indagini effettuate dagli inquirenti, sembrerebbe che accanto al corpo sarebbero state rinvenute 5 fiale di un potente anestetico che la donna si sarebbe somministrata e che purtroppo per lei sarebbero risultati fatali.

All'interno della sua abitazione non sarebbero stati però trovati messaggi o lettere dove la donna avrebbe potuto spiegare il motivo di questo tragico gesto. È stata però rinvenuta la gatta che viveva insieme a lei e che probabilmente sarà ora affidata alla figlia della 45enne.

Le forze dell'ordine hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso ascoltando i famigliari e i colleghi della giovane vittima.

Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che alla base di questo terribile gesto vi è una forte depressione di cui la donna soffriva da qualche mese. La depressione sarebbe stata causata dalla fine del rapporto con il compagno a cui era legata da diversi anni, rottura avvenuta ai primi dello scorso novembre, una fine della relazione dalla quale la donna non si sarebbe più ripresa e questo malessere sarebbe stato accentuato da questo periodo di feste.

Il suo corpo è ora a disposizione della magistratura, in quanto verrà effettuata l'autopsia per cercare di fare maggiore chiarezza su quanto si è verificato.