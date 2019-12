C'è stata tanta paura tra i 12 membri dell'equipaggio della nave mercantile CDRY BLUE, la quale nella tarda serata di ieri 21 dicembre è rimasta incagliata tra gli scogli a Sant'Antioco, comune della Sardegna occidentale situato nel Sulcis Iglesiente.

Secondo quanto si apprende dalle fonti di informazione locali, pare che la nave cargo sia partita da Cagliari con destinazione finale Spagna. Subito dopo la partenza però, proprio all'altezza di Sant'Antioco, il comandante, viste le cattive condizioni meteo-marine, ha deciso di rientrare in porto.

Proprio durante la manovra per ritornare indietro la nave è stata colpita dalle onde e si è andata ad incagliare sulla scogliera. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e i soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto.

Tutti salvi

Sul posto si sono recati quindi un elicottero della Guardia Costiera e i relativi mezzi navali di soccorso, insieme ad una pattuglia dei carabinieri e ad un'ambulanza del 118. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e tutti i 12 membri dell'equipaggio sono stati fatti uscire dalla nave sani e salvi.

Per loro solo tanto spavento. Sul luogo sono giunti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Il cargo pare che comunque non abbia riportato grossi danni.

La notizia, oltre che ad essere battuta dai principali media della Sardegna, è stata confermata anche dalla stessa Guardia Costiera, che sui suoi profili social ufficiali ha pubblicato le immagini relative al salvataggio. In queste ore sull'isola sarda stanno spirando forti venti, che hanno reso il mare molto grosso, e proprio per questo molte navi non sono potute partire alla volta delle destinazioni previste per evitare eventuali danni a cose o persone.

Il maltempo sta causando grossi danni nella regione

In queste ore diverse zone in Italia sono flagellate dal maltempo, che da ieri si è spostato anche al centro-sud.

In Sardegna si registrano molti allagamenti e specialmente nella zona di Oristano alcuni imprenditori sono rimasti bloccati nelle loro aziende a casa dell'acqua molto alta.

Preoccupa molto la situazione del fiume Temo a Bosa, che cresce ora dopo ora.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari sia su questo episodio che si è verificato a Sant'Antioco, ma anche più particolari sulla situazione e i danni che le avverse condizioni meteo stanno provocando sull'isola. La Protezione Civile, insieme a tutte le autorità, sta monitorando costantemente la situazione proprio al fine di eseguire tempestivamente eventuali operazioni di soccorso. La nave che si è incagliata aveva finito di scaricare un carico di caffè proprio nel capoluogo di regione.