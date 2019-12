Sempre più intenso l'impegno rivolto alla crescita culturale, economica e sociale della comunità dell'Isola di Favignana, ma anche a tutela dell'Ambiente quello messo in atto dalla Sea - Società Elettrica locale attraverso un progetto già avviato che prosegue il suo corso per la bonifica delle falde ambientali locali.

Il progetto ambientale

Ufficialmente approvato con il Decreto del Direttore Generale della Regione Siciliana n.686 del 6 luglio 2018 - Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, il progetto è stato preso in carico dall'azienda elettrica isolana che sta intervenendo come stabilito dalla legge e dall'iter amministrativo previsto per il ripristino delle matrici ambientali.

Nessun rischio per la salute della popolazione locale di Favignana

Lo stesso è articolato in due fasi: messa in sicurezza della falda acquifera e contenimento dello sversamento. La prima fase, che prevede l'installazione di un impianto specifico per l'attuazione della fase successiva, intende garantire il mantenimento della situazione attuale, la seconda fase, invece, è preventiva proprio per ridurre e contenere l'eventuale sversamento.

Gli interventi che riguardano la seconda fase, prevederanno, successivamente, l'azione di bonifica vera e propria e il ripristino effettivo della falda e delle condizioni del sottosuolo.

Tutte le analisi necessarie sono già state effettuate da una ditta affidataria di tale incarico conferitogli a seguito di una gara d'appalto condotta ai sensi del "Regolamento sugli appalti per i contratti pubblici".

Da queste ultime analisi, è emerso con estrema chiarezza che non si è verificato nessuno sversamento in mare e che, dunque, la popolazione locale non corre alcun rischio per la propria salute.

Note sulla Sea

La Sea, Società Elettrica di Favignana, intende essere interprete di un cambiamento volto al rilancio dell’isola facente parte dell'Arcipelago delle Egadi, assumendone in parte anche un ruolo guida.

La stessa, tra i suoi obiettivi, annovera la volontà di rispondere alle esigenze dei propri concittadini attraverso iniziative che pongano al centro il benessere territoriale sotto ogni punto di vista al fine di migliorare la qualità di vita degli abitanti isolani, aiutare l’economia locale, e promuovere e sensibilizzare l'Isola e non solo al rispetto per l’ambiente.

L'Isola di Favignana, per la Sicilia e non solo, rappresenta un luogo fulcro di bellezza e di biodiversità che le realtà locali intendono tutelare per rendere la stessa sostenibile e ad alta innovazione tecnologica per ciò che riguarda le energie alternative.

Da qui, il progetto "Favignana Isola sostenibile" descritto nella pagina istituzionale della Sea.