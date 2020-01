La sera del 31 dicembre a Roma, in piazza San Pietro, si è tenuto il consueto Te Deum. Al termine della canto di ringraziamento Papa Francesco si è recato alla visita del presepe e nel salutare i fedeli presenti una donna ha trattenuto con forza la sua mano. Il papa, visibilmente irritato, le ha schiaffeggiato la mano e si è 'liberato' così dalla presa.

Bergoglio schiaffeggia la mano di una fedele invadente e si allontana seccato

Papa Francesco si è arrabbiato e ha perso la pazienza. Appena terminato il Te Deum - canto di ringraziamento al Signore per l'anno appena trascorso - Bergoglio si è avvicinato alla folla di fedeli per porgere i suoi saluti.

Una fedele, forse un po' troppo emozionata, ha afferrato la sua mano con forza, strattonandolo e facendogli male al braccio. Il Papa, decisamente seccato, si è liberato dalla presa della fedele dandole degli schiaffetti sulla mano.

Il Papa da tempo ha un problema al ginocchio, per questo la sua andatura è evidentemente zoppicante. Si è allontanato con il volto corrucciato, visibilmente spazientito per l'agitazione della donna. Il video di Papa Francesco infuriato ha fatto il giro del mondo. È stato poi il pontefice stesso nel corso dell'Angelus a scusarsi per il gesto della notte di Capodanno: 'Tante volte perdiamo la pazienza, anche io.

Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri'.

Salvini sui social pubblica la parodia: 'Strattonato da una fan agitata'

Il leader della Lega Matteo Salvini, con la complicità della sua compagna Francesca Verdini, ha girato una breve clip di parodia nei confronti di Papa Bergoglio. Salvini finge di essere strattonato da una fan e al contrario del Papa - che ha preso a buffetti la mano della fedele - riserva una carezza alla fan. 'Strattonato da una fan agitata' è il commento postato dall'ex ministro sui social. Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha aspramente commentato: 'Inizia un nuovo anno con lo stesso impegno: difendere gli Italiani dalla brutta politica'.

Pioggia di meme per il Papa spazientito: è il primo del 2020

Il video che riprende Francesco infuriato a causa di una fedele un po' troppo invadente ha invaso i siti di informazione di tutto il mondo.

Papa Francesco è stato strattonato da una fedele agitata e ha reagito colpendola con degli schiaffetti sulla mano per liberarsi. Ha chiesto scusa subito dopo, confessando di aver perso la pazienza e di avere come tutti le proprie debolezze. Tuttavia il gesto era ormai diventato virale e il primo meme dell'anno è proprio il Papa spazientito.

Piovono tweet come 'Chi mena per primo mena du vorte' o 'Nel nome del padre, del figlio e delle spirito Tyson' e non mancano riferimenti cinematografici come la battuta di Brega nel film Bianco, Rosso e Verdone: 'Sta mano po esse fero o po esse piuma'. Qualcuno ha persino messo a confronto il gesto spazientito di Bergoglio dei confronti della fedele e il perdono di Papa Giovanni Paolo II verso l'uomo che lo aveva colpito con quattro colpi di pistola nel 1981 in piazza San Pietro.