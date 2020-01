Ieri l'attore Joaquin Phoenix ha partecipato alla manifestazione dei Fire Drill Fridays ed è stato arrestato. Il gruppo organizza dei raduni settimanali sotto la guida dell'attrice statunitense Jane Fonda per sensibilizzare i partecipanti sui cambiamenti climatici. Con Phoenix è stato arrestato anche il collega Martin Sheen.

Phoenix all'ultimo Fire Drill Fridays: 'Cambiate le vostre abitudini alimentari'

Joaquin Phoenix - l'attore protagonista del film Joker - è stato arrestato a Washington, dove stava partecipando ad una manifestazione di sensibilizzazione sull'importante tema dei cambiamenti ambientali.

L'incontro è stato organizzato da Jane Fonda che da oltre 3 mesi sta lottando contro le aziende che contribuiscono a favorire i cambiamenti climatici. Da quando sono iniziati i Fire Drill Days gli arresti totali sono 147, compresa la stessa Fonda, finita in manette 3 volte. A sostegno di Fonda, oltre Phoenix, vi erano altri volti noti del cinema come Susan Sarandon e Martin Sheen, anche lui portato via dalle forze dell'ordine.

L'account Fire Drill Fridays di Twitter ha pubblicato una foto che ritrae Joaquin Phoenix su un piccolo palco, vestito di nero, con gli occhiali scuri e le scarpe da ginnastica bianche, intento a fare un discorso davanti ai manifestanti.

La didascalia dice: 'Joker crede nel cambiamento climatico. Joaquin Phoenix sostiene che le industrie della carne e dei latticini rappresentano la terza causa principale della crisi climatica'

Phoenix nel suo discorso ha invitato i manifestanti a fare qualcosa di concreto per evitare la distruzione del nostro pianeta. L'attore ha dichiarato che ci sono alcune cose che non si possono impedire: 'Sono venuto qui con un aereo oggi o piuttosto ieri sera'. E aggiunge: 'C'è qualcosa che potete fare oggi, proprio ora e domani, cioè scegliere consapevolmente cosa consumate. Mentre ci sono cose inevitabili, altre lo sono. Io posso cambiare le mie abitudini alimentari e spero che vi uniate a questa causa'.

Phoenix e Sheen: arresto confermato per gli attori

L'arresto di Phoenix e di Sheen è stato confermato.

Il reato sarebbe quello di affollamento, ostruzione e disturbo della quiete pubblica. Il gruppo di protestanti, infatti, stava volontariamente sbarrando l’accesso di un edificio pubblico, nonostante fosse stato sollecitato dalle forze dell’ordine ad andarsene per non bloccare il passaggio.

Joaquin Phoenix, dichiaratamente vegano, è stato la voce narrante del documentario Earthlings, mentre è stato il produttore nel 2019 di The Animal People. Fresco di Golden Globe come miglior attore, sarebbe stato proprio Phoenix a suggerire agli organizzatori dei Globes per la prima volta nella storia un menù vegano al party.