Strage nella notte a Lutago (frazione del comune di Valle Aurina, piccolo centro in provincia di Bolzano). Stefan Lechner, classe 1992, è piombato con la sua auto su una comitiva di giovani turisti tedeschi. Il bilancio è stato drammatico: 6 morti e 11 feriti. L'uomo, un operaio residente nella zona, dopo aver compreso la gravità dell'incidente, sotto choc, ha dichiarato più volte di volersi togliere la vita. Per questo, nelle scorse ore, è stato trasferito nel reparto di psichiatria.

Sei morti e undici feriti

Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo l'una di stanotte, domenica 5 gennaio, un'auto (un'Audi TT) guidata da un ragazzo residente a Chienes (in val Pusteria) è finita su un gruppo di giovani turisti tedeschi che si trovavano ai bordi di Via Aurina, nei pressi dell'Hotel Post, a Lutago. L'impatto è stato violentissimo e sei di loro sono morti sul colpo. Altri undici, invece, hanno riportato ferite anche gravi. La situazione clinica più preoccupante sarebbe quella di una donna che è stata trasportata d'urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck.

Da quanto appreso nelle scorse ore, tra i feriti ci sarebbero anche tre italiani: una donna di Roma in vacanza in Alto Adige e due altoatesini. La comitiva, composta da una ventina di persone (tutte con un'età compresa tra i 20 ed i 25 anni) stava rientrando in hotel dopo una serata trascorsa in un locale della vicina Cadipietra ed erano appena scesi dal loro shuttle bus.

Le operazioni di soccorso hanno impegnato più di 150 uomini (tra personale medico sanitario, vigili del fuoco e forze dell'ordine). Stefan Lechner, il conducente dell'auto (che risulta regolarmente assicurata) è stato fermato pochi minuti più tardi, a qualche metro dal luogo dell'incidente ed è risultato positivo all'etilometro. Le prime analisi, infatti, hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,95 grammi di alcol/litro: quasi quattro volte oltre il limite consentito dal Codice della Strada.

Ulteriori esami, nelle prossime ore, riveleranno se l'operaio, prima di mettersi al volante, avesse assunto anche sostanze stupefacenti.

Il conducente trasferito in psichiatria

L'automobilista è stato accompagnato in ospedale, a Brunico, per degli accertamenti e, quando si è reso conto della tragedia che aveva causato, ha minacciato il suicidio. "Voglio uccidermi, voglio uccidermi" - avrebbe dichiarato sconvolto. Il 27enne, in stato di arresto (è accusato di omicidio e lesioni stradali) è stato trasferito nel reparto psichiatria del nosocomio. Il personale sanitario, infatti, ha temuto che il giovane mettesse in atto i suoi insani propositi.

La tragedia in Alto Adige ha sconvolto anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. In un tweet l'esponente della CDU ha dichiarato, sconvolta: "Una serata in allegria si è trasformata in una catastrofe.

Sono in lutto con quanti, la notte scorsa, hanno perso figli, fratelli o amici".