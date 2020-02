"Una mia stretta collaboratrice sembra abbia contratto il virus. Si tratta di una persona con la quale lavoro a stretto contatto". Così, in "diretta Facebook" nella serata di ieri, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana annuncia la triste vicenda che ha colpito una dipendente del suo staff.

Annullata la conferenza stampa di mercoledì, nella quale Fontana avrebbe dovuto fornire le cifre relative al bilancio dei contagiati da Coronavirus nella regione lombarda. Il Governatore, pur non avendo alcuna positività al virus al momento (lui e tutti i suoi collaboratori si sono sottoposti ai test del tampone), vivrà in isolamento per un paio di settimane.

Lo annuncia così: "Sono contento per me e per i miei collaboratori, anche se da oggi per due settimane dovrò vivere in una sorta di auto-isolamento per preservare tutti coloro che vivono e che lavorano con me". Attilio Fontana ha iniziato da ieri ad indossare la mascherina per evitare di contagiare qualcuno nel caso in cui nei giorni a seguire dovesse "positivizzarsi" al virus. I locali della Regione Lombardia saranno comunque soggetti ad un processo di sanificazione da parte delle autorità sanitarie del posto.

Fontana evidenzia altresì la sua preoccupazione in merito al fatto che i numeri dei contagiati stanno aumentando progressivamente: circa 400, al momento, le persone contagiate in Italia e 12 i decessi.

Il ministro Speranza: 'Deve rispondere tutto il Paese insieme'

"Oggi più che mai serve una relazione stretta tra Governo e Parlamento capace di superare i vincoli ordinari tra maggioranza e opposizione", esorta il Ministro Roberto Speranza nel corso di una comunicazione urgente alla Camera.

Ma si dimostra positivo sostenendo che, con l'aiuto degli scienziati, si supererà questa emergenza perché, come dice lui "l'Italia è più forte". Il Ministro sottolinea, oltre all'importanza dell'unità politica, la rilevanza di continuare l'isolamento delle "zone rosse", in quanto questa sarebbe l'unica strada per garantire la riduzione della diffusione del virus.

Da oggi scuole chiuse anche in Campania

Intanto, un'ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha disposto la sospensione delle attività didattiche a partire dal 27 febbraio nelle scuole campane, di ogni ordine e ogni grado comprese le università, per 3 giorni; il tutto per consentire la disinfestazione degli istituti coinvolti al fine di far fronte all'emergenza coronavirus. La stessa misura è stata prevista per la provincia di Taranto, dove nella giornata di ieri è stato individuato il primo caso di Covid-19 della Regione Puglia: si tratta di un 33enne di Torricella proveniente da Codogno (Lombardia), ove si era recato in visita nei giorni scorsi.

Il coronavirus è arrivato nel Sud Italia ma per ora va tutto secondo il protocollo e la situazione è sotto controllo.