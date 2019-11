Il noto programma tv di ricette intitolato Unti e Bisunti, in onda su Discovery Channel, che vede come protagonista il tanto chiacchierato Chef Rubio, potrebbe avere presto un nuovo conduttore. A fornire in anteprima questa notizia che sta facendo letteralmente esplodere i social network, è stato sul suo blog ufficiale Dominique Antognoni, conosciuto agli addetti ai lavori come critico gastronomico.

Ebbene, secondo Antognoni, il quale dedica un post con tanto di gigantografia allo chef noto più per le sue polemiche politiche contro Matteo Salvini che per i suoi piatti (se pur deliziosi), quel “figuro” di Rubio sarebbe stato “amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel”. Il critico afferma di conoscere già anche il nome del suo sostituto, ma di non volerlo rivelare subito. Logico che una notizia del genere, se pur non confermata ufficialmente dal diretto interessato, dovesse deflagrare sui social network, terreno di scontro preferito da Chef Rubio. Ma le reazioni degli utenti sono state di segno opposto. Mentre in molti hanno esultato, tanti altri parlando censura per le sue idee politiche.

Il post di Dominique Antognoni su Chef Rubio: ‘Amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel’

La notizia che sta mandando in frantumi la classifica dei top trend di Twitter nella giornata di domenica 10 novembre è quella della presunta cacciata di Chef Rubio da Unti e Bisunti, il programma di ricette che conduce da anni. A fornirla in anteprima, come detto, è stato il critico gastronomico Dominique Antognoni, non ancora smentito né da Rubio né dai vertici del canale tv Discovery Channel.

“Il figuro nella foto, aspirante cuoco, aspirante opinion leader, mancato cuoco e mancato opinion leader - scrive Antognoni senza nascondere il suo disprezzo per il cuoco romano - è stato amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel. So anche il nome del sostituto, però una notizia buona alla volta”.

Reazioni social contrapposte: in molti esultano, ma non manca la solidarietà allo chef

Insomma, Chef Rubio fatto fuori da Discovery Channel e il suo storico programma, Unti e Bisunti, affidato ad un ancora misterioso sostituto.

Logico che ci fossero tutti gli ingredienti per rendere incandescenti i social network, in particolar modo Twitter. Le reazioni degli utenti sono state però di due tipi. In molti hanno esultato per la cacciata di Rubio perché non lo considerano uno vero chef, ma nemmeno un vero opinionista politico. Più o meno lo stesso giudizio espresso da Antognoni dunque. “Ma l’idea che a Chef Rubio chiudano il programma perché fa schifo non è venuta a nessuno?”, prova a far notare qualcuno.

“Evviva, si è cucinato da solo”, si limita ad esultare un altro. Ma non mancano nemmeno centinaia di messaggi di solidarietà. “Un uomo libero che ha sempre detto il suo pensiero, oggi chi si schiera rischia il posto di lavoro”, avverte una utente. “L’Auditel rimpiangerà la perdita di un suo grande protagonista”, la butta invece sul melodrammatico un altro.