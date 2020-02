Il Coronavirus è arrivato in Puglia: a darne la notizia è stato il Presidente della regione, Michele Emiliano. Si tratta di un uomo di 33 anni residente a Torricella, in provincia di Taranto. Il giovane era stato a Codogno ed è rientrato in aereo domenica sera. Le scuole di Taranto e provincia sono chiuse in via precauzionale.

Coronavirus in Puglia: un caso in provincia di Taranto

Il primo caso di Coronavirus in Puglia è stato registrato ieri sera, 27 febbraio e si tratta di un ragazzo di Torricella, un paese in provincia di Taranto.

Il 33enne era stato a Codogno, focolaio del virus, a trovare alcuni parenti. L'uomo sarebbe rientrato domenica 23 febbraio, chiudendosi in isolamento al suo ritorno dalla Lombardia. I sintomi influenzali sono apparsi lunedì sera con una leggera febbre e il paziente è stato prelevato dal suo domicilio per essere trasportato, come da protocollo, in isolamento nel reparto malattie infettive. Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rientrato con il volo Malpensa-Brindisi e sarebbe stato accompagnato a casa dal fratello.

L'unico ulteriore contatto che avrebbe avuto sarebbe sua moglie, ma si sta lavorando per valutare i suoi spostamenti e le eventuali altre persone che avrebbero avuto un contatto con il paziente.

Il Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha comunicato su Facebook che il 33enne di Torricella è risultato positivo al primo test di Coronavirus e al momento si trova all'ospedale Moscati di Taranto, in isolamento.

Il pronto soccorso della struttura è stato chiuso al pubblico.

Le condizioni del 33enne non sono critiche, scuole chiuse per precauzione

Per adesso la malattia è sotto controllo e l'influenza non sta dando alcuna complicazione. Come spiegato dal dottor Peppo Turco, contattato dal paziente telefonicamente ai primi sintomi, il soggetto ha superato il picco febbrile, ma fino a quel momento era stato in quarantena volontaria dopo aver sentito per telefono il sindaco di Torricella.

Restano ancora dubbi su chi abbia dato il via libera al giovane per lasciare Codogno, in zona rossa.

Secondo i protocolli previsti, saranno sottoposte a tampone tutte le persone che sono entrate in contatto con il 33enne proveniente da Codogno.

Dopo la Sicilia, la Puglia risulta essere la seconda regione con un paziente positivo al test del Coronavirus. Ieri a mezzanotte è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Taranto e Provincia, per poter intervenire con l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, in via precauzionale. Per poter consentire la disinfestazione in tutti gli istituti della provincia, la chiusura è prevista fino al 1° marzo.