Un ennesimo caso di femminicidio a Sorso, nel sassarese: Francesco Fadda ha accoltellato a morte la sua ex compagna in presenza delle due figlie della donna. L'uomo, che già aveva precedenti denunce, è stato arrestato dopo aver tentato la fuga con le bambine.

Accoltellata una donna nel sassarese: presenti anche le due figlie undicenni

La tragedia si è consumata a Sorso, nella serata di ieri, sabato 15 febbraio. Francesco Fadda ha litigato pesantemente con la sua ex compagna, Zdenka Krejcikova, 41enne originaria della Repubblica Ceca.

La donna è fuggita dalla violenza del suo ex compagno nella speranza di trovare riparo in un bar vicino alla sua abitazione, ma lui l'ha seguita, accoltellandola al petto con un grosso coltello da cucina, sotto gli occhi delle due figlie di lei, gemelle di undici anni. Alcuni avventori del locale hanno chiamato le Forze dell'Ordine di Sorso intorno alle 20:30, raccontando dell'accoltellamento a cui è seguita la fuga dell'uomo a bordo di una BMW in cui sedevano anche le bambine. Secondo le prime ricostruzioni dalle testimonianze dei presenti, l'uomo avrebbe colpito la donna e poi avrebbe caricato il suo corpo, ferito gravemente, in macchina per scappare.

I Carabinieri hanno ritrovato nel bar, messo sotto sequestro, il coltello con cui è stato compiuto il delitto.

Francesco Fadda si è diretto verso Sassari, raggiungendo l'abitazione di un suo amico. Non ottenendo risposta, si è introdotto nella casa sfondando il portone, abbandonando il corpo della donna nella sala e poi è fuggito nuovamente. Zdenka Krejcikova è stata immediatamente soccorsa dalla guardia medica che si trovava accanto all'abitazione, ma per lei purtroppo si è rivelato vano ogni tentativo di rianimazione: le ferite provocate dall'accoltellamento erano troppo gravi.

Nel frattempo, l'assassino ha proseguito la sua fuga con le bambine, ma la sua auto è stata intercettata dai Carabinieri questa notte.

Fadda aveva già denunce a suo carico e non poteva avvicinarsi alla donna

Le Forze dell'Ordine si sono messe subito sulle tracce dell'uomo che ha finito la sua fuga dopo un inseguimento di oltre mezz'ora, nei parcheggi del centro commerciale Auchan. Francesco Fadda ha provato a fuggire nuovamente a piedi ma è stato immobilizzato e arrestato.

Il 45enne, appassionato di culturismo, aveva già aggredito la donna in passato ed era già stato denunciato numerose volte. A carico di Francesco Fadda c'era già una misura restrittiva che gli impediva di recarsi nel paese di residenza della ex compagna, ma lui l'ha raggiunta ugualmente sotto la sua abitazione iniziando una lite che è poi degenerata in tragedia.