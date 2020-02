Un altro caso di Cronaca Nera si è verificato questa mattina in Italia, precisamente a Livraga in provincia di Lodi, dove un treno Frecciarossa è deragliato sulla linea ad alta velocità. Il bilancio è di due morti, entrambi ferrovieri, e circa 30 passeggeri feriti.

Incidente ferroviario nei pressi di Livraga: deraglia treno ad alta velocità

Questa mattina, il treno Frecciarossa Av9595 della tratta Milano – Salerno, per cause ancora incerte è deragliato nei pressi di Livraga. Il treno partito dalla stazione di Milano centrale alle ore 5:10 di questa mattina, al momento del fatale incidente, secondo quanto dichiarato dagli inquirenti che stanno indagando sul caso, viaggiava ad una velocità di 290km/h, la massima velocità prevista per la tipologia di treno.

A bordo del treno questa mattina vi erano 28 passeggeri e il personale di Trenitalia.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da fonti giornalistiche nazionali, il fatale incidente ferroviario sarebbe stato ipoteticamente provocato da un problema ad uno scambio.

La testimonianza di un sopravvissuto all'incidente ferroviario

“Un boato fortissimo, credevo di essere morto. Il treno andava velocissimo, all'improvviso ho sentito una botta violenta”. Ha descritto così l’incidente ferroviario di questa mattina uno dei passeggeri che al momento del deragliamento si trovava a bordo treno.

Il giovane 21enne, in seguito all'incidente ferroviario è stato ricoverato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

Deraglia Frecciarossa: 2 morti e 2 passeggeri in codice giallo

Il bilancio dell'incidente ferroviario di questa mattina, secondo quanto dichiarato da fonti giornalistiche nazionali, è di 2 morti e circa 30 feriti. I corpi dei 2 macchinisti deceduti, Giuseppe Cicciù 51enne di Reggio Calabria e Mario di Cuonzo 59enne di Capua, in seguito all'incidente sarebbero stati sbalzati a circa 500 metri dal luogo in cui è terminata la corsa del treno ad alta velocità.

In seguito all'incidente, il bollettino è di due persone in codice giallo e il resto in codice verde. Tra i feriti, in seguito all'incidente una passeggero ha riportato una frattura ad una gamba.

La presunta dinamica dell'incidente ferroviario

Secondo quanto dichiarato da alcune fonti giornalistiche sembrerebbe che l’incidente sia stato provocato da una motrice del convoglio che, dopo essere stata 'sviata' dai binari a causa di un probabile difetto dello scambio, sarebbe uscita completamente dalla sua sede finendo per scontrarsi prima contro un carrello, poi contro una palazzina della Ferrovie dello Stato dove ha terminato definitivamente la sua corsa.

Il resto del convoglio, secondo quanto emerso dalle indagini che tutt'ora sono in corso, avrebbe proseguito la sua corsa terminata con il ribaltamento della seconda carrozza.

Il Presidente della Repubblica: 'Due nuove vittime del lavoro'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in seguito all'incidente ferroviario avvenuto oggi, non appena appreso la notizia ha espresso il suo cordoglio nei confronti delle due vittime, i ferrovieri Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. Il presidente della Repubblica si è augurato che in maniera imminente venga fatta chiarezza sulle dinamiche dell’incidente ferroviario.