Un vile gesto è stato compiuto ieri, 19 febbraio 2020, presso la chiesa madre di Tuturano, piccola frazione che si trova in provincia di Brindisi. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un ladro solitario si sarebbe intrufolato intorno alle ore 9:05 nell'edificio religioso e armato probabilmente di un cacciavite ha scassinato ben tre cassette delle offerte votive che si trovavano disposte all'ingresso della stessa chiesa. L'allarme per l'avvenuto furto è stato lanciato dal parroco Don Antonio Merico, che da ormai cinque anni guida la locale parrocchia.

Il sacerdote ha immediatamente avvisato i carabinieri della locale stazione, i quali si sono precipitati subito sul luogo del fatto di cronaca per appurare quanto successo.

Le telecamere hanno ripreso la scena

Don Antonio ha subito visionato i filmati delle quattro telecamere di videosorveglianza installate all'interno della chiesa, gli stessi sono stati acquisti dai militari dell'Arma per le relative indagini sul caso. Non è escluso che il malvivente abbia le ore contate. Dalle prime indiscrezioni che giungono dalla frazione brindisina, ad agire sarebbe stato un uomo, il quale era anche a volto scoperto, circostanza questa che potrebbe facilitare molto il lavoro degli inquirenti.

La notizia del furto si è immediatamente sparsa nella cittadina, destando sconcerto tra gli abitanti del posto. Una volta sul posto, i carabinieri, coordinati dal maresciallo Bruno Calà, hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso e ad ascoltare il sacerdote. Merico si è recato nelle scorse ore presso la caserma dei carabinieri di Tuturano per sporgere relativa denuncia.

Bottino di un centinaio di euro

Nonostante tutto il malfattore è riuscito a fuggire dall'edificio religioso con tutto il bottino, il quale, secondo le prime stime, ammonterebbe ad un centinaio di euro. Fortunatamente le cassette delle offerte votive erano state svuotate agli inizi di febbraio, per cui al loro interno non c'era moltissimo. Ma il rammarico per un gesto simile è davvero grande. Non ci sarebbero inoltre testimoni oculari che avrebbero visto la scena, in quanto la chiesa a quell'ora del mattino era deserta.

Si stima che il ladro abbia impiegato circa 3 minuti per svuotare tutte e tre le cassette, ovvero dalle ore 9:05 alle 9:08. Su questa triste vicenda si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi che arriveranno nelle prossime ore dagli stessi inquirenti. Non è la prima volta che nel nostro Paese un edificio religioso diventa mira di ladri senza scrupoli. Negli scorsi mesi era accaduto nella stessa Brindisi: in quell'occasione il malintenzionato prese di mira le offerte per i poveri situate nella sagrestia. Lo stesso fu poi riconosciuto in una persona del posto che aveva seri problemi economici.