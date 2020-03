Il Covid-19 ormai non risparmia nessuna zona d'Italia. Sono in aumento i casi di infezione da nuovo Coronavirus anche a Brindisi, dove al momento se ne contano sei. Nelle scorse ore il sindaco Riccardo Rossi ha confermato che sul territorio cittadino ci sono altri quattro nuovi casi. Per questo il numero uno dell'ente di Piazza di Matteotti invita tutti i cittadini a seguire pedissequamente le disposizioni impartite dal governo centrale, ovvero quelle di muoversi il meno possibile e solo per urgenti necessità legate al lavoro o a problemi di salute, ma anche per acquistare beni di prima necessità.

Rossi: 'Bisogna stare a casa, non ci sono mezzi termini'

Il sindaco Riccardo Rossi ha ribadito quindi che per gli abitanti purtroppo non ci sono mezze misure, se non quelle di stare a casa ed evitare quanto più possibile i contatti sociali. "Per questo ho chiesto che i controlli siano più serrati" - ha dichiarato il primo cittadino. Da quest'oggi infatti le forze di polizia locali vigileranno ancora di più per far rispettare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 marzo 2020.

Chi contravviene alle disposizioni emanate dall'Esecutivo è passibile di denuncia penale e in alcuni casi anche dell'arresto fino a tre mesi. Rossi ha poi informato i cittadini che si stanno prendendo provvedimenti anche per quanto riguarda il dormitorio che si trova in via Provinciale San Vito. Si tratta di una struttura abbastanza grande che ospita migranti, soprattutto di origine africana. Il piano del Comune è quello di frazionare le presenze all'interno dell'immobile, che tra l'altro si trova in piena città.

Qui, sempre secondo quanto dichiarato dal sindaco, "gli ospiti sono obiettivamente sprovvisti di tutele". Se scoppiasse un focolaio in questa zona le conseguenze potrebbero essere drammatiche.

In Puglia sono 248 i casi di contagio, 18 i morti

Proprio pochi minuti fa il responsabile per le emergenze epidemiologiche della Puglia, il professor Pierluigi Lopalco, ha aggiornato il numero dei contagiati nella regione presieduta da Michele Emiliano.

I decessi sono 18 e i casi accertati di infezione da Covid-19 sono 248. Un numero che, stando alle cifre fornite dalla Regione, sarebbe in aumento rispetto ai giorni scorsi. La situazione viene comunque tenuta sotto stretto controllo dalle autorità sanitarie locali e nazionali. Come di consueto, oggi alle ore 18:00 la Protezione Civile Nazionale aggiornerà in diretta le cifre dei contagiati e dei morti nel nostro Paese, che resta uno dei più colpiti al mondo dal nuovo coronavirus. Per la malattia in questione si sta cercando di trovare disperatamente un vaccino.