Anche in Romania si diffonde il contagio da Covi-19. Stando all'aggiornamento diramato dal Gruppo di comunicazione strategica nazionale questa mattina, 27 marzo, alle ore 13, in Romania risultano 1.292 persone contagiate dal coronavirus.

I numeri del Coronavirus in Romania

Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 263 nuovi casi da Covid-19. Sono 1.292 casi confermati in Romania. Il dato dei morti parla di 24 persone. Tra le ultime vittime in Romania: una donna di 80 anni ed un uomo di 75 anni, morti all'ospedale per le malattie infettive di Iași; un uomo di 49 anni della contea di Timiș, a cui è stata diagnosticata una polmonite acuta il 20 marzo, ma non è stato ricoverato - dopo tre giorni, in condizioni deteriorate, ha chiamato l'ambulanza ed è stato sottoposto al test per il Coronavirus, ma non è stato comunque ricoverato; un uomo di 56 anni, della contea di Dâmbovița, in emodialisi in un centro di dialisi di Bucarest; una donna di 70 anni, della contea di Neamț, ricoverata all'ospedale di emergenza della contea di Piatra Neamt per emodialisi; una donna di 76 anni, della contea di Cluj, ricoverata all'Ospedale per le malattie infettive di Cluj; un uomo di 45 anni di Arad, morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

È la più giovane vittima del coronavirus in Romania. Più di 20 pazienti sono attualmente ricoverati in gravi condizioni, in terapia intensiva. 115 persone sono state dichiarate guarite e sono state dimesse dagli ospedali.

I numeri del Coronavirus a Bucarest

"Il rischio di trasmissione è in aumento", ha avvertito il medico Adrian Streinu Cercel, direttore dell'Istituto Matei Balș. 188 persone a Bucarest sono risultate positive al Coronavirus, di cui 116 nel Settore 2 della città, sei nel Settore 3, 11 nel Settore 4, tre nel Settore 5, 14 nel Settore 6, 24 nel Settore 1, e 14 in Ilfov.

Nuovo disinfettante inventato al Politecnico di Bucarest

I ricercatori del Politecnico di Bucarest hanno inventato un nuovo tipo di disinfettante efficace contro il coronavirus. La soluzione si basa sul prodotto BLUE, sviluppato in collaborazione con l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova. Il nuovo disinfettante può essere prodotto rapidamente ed in grandi quantità. Inoltre, ha un basso impatto ambientale, qualità che la maggior parte dei prodotti in commercio ancora non ha.

L'innovativo prodotto è stato creato da un team della Facoltà di Chimica Applicata e Scienza dei Materiali, composto da Daniela Simina Ştefan, l'ingegnere. Daniela Istrati, Adina Ionuţa Gavrilă, il professore associato Ioana Lacătuşu, il professore associato Matei Raicopol, l'assistente Ioana Asofiei, ed i tecnici di laboratorio Doina Bărbascu, Lidia Baciu e Camelia Curteanu.